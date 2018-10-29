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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 07 Ноября, 10:25 |
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В Хабаровском крае на поддержку оленеводства выделят два миллиона рублей
Как сообщили в региональном министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий региона, по данным на январь 2018 года, численность северных оленей в крае составляет 4774 голов, это на 133 больше, чем годом ранее. Около 70 процентов содержится в личных хозяйствах, остальные – в общинах коренных малочисленных народов Севера. Это «Оленевод» и «Эжан» в Аяно-Маяском, «Кела», «Нядбаки» и «Малтан» в Охотском и «Орон» и «Нёут» в Тугуро-Чумиканском районах.
Помимо устойчивого роста поголовья, в регионе повышается и размер финансовой поддержки северного оленеводства. Так, в 2018 году на эти цели предусмотрено 2 млн рублей. Для сравнения, в 2017 году на возмещение части затрат по сохранению или наращиванию численности стада личным хозяйствам и общинам было направлено около 1,5 млн рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
«В этом году за счет субсидии возместить до 100 процентов понесенных затрат смогут оленеводы Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского и Охотского районов. Эти территории являются традиционными для такого вида деятельности. Финансовая поддержка позволит увеличить поголовье, закупить необходимое оборудование и корма, направить средства на охрану стада от хищных зверей, а также ускорить чипирование оленей, как того требует Техрегламент Таможенного союза о безопасности мяса и мясных продуктов. Все это позволит оленеводам не только реализовывать мясо, но и расширять рынки сбыта», - пояснили в министерстве.
Кроме того, в рамках мероприятий по развитию северных территорий края, предусмотрены преференциальные режимы для производителей, которые осуществляют свою деятельность в сложных климатических условиях. Например, это повышающие коэффициенты и дополнительные баллы при участии в конкурсах на предоставление субсидий, а также снижение доли собственных средств с 30 до 10%, при получении грантовой поддержки на строительство животноводческих ферм молочного направления.
- В Хабаровском крае на поддержку оленеводства выделят два миллиона рублей
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