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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 07 Ноября, 16:07 |
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В Хабаровском крае соратник Ишаева стал первым замом Фургала
На этом посту он будет курировать вопросы экономического развития региона, которым в прежнем правительстве занимался Василий Шихалев.
Игорь Аверин родился 3 сентября 1958 г. в Башкирской АССР. Трудовую деятельность начал в 1976 году электрослесарем на Комсомольской ТЭЦ-2. С 1990 по 1992 год был специалистом хозрасчетного отдела Хабаровского горисполкома. В 1992-1994 годах трудился в коммерческих структурах.
С 1995 года работал помощником первого заместителя главы администрации Хабаровского края по экономике. С 2000 года занимал различные должности в аппарате полномочного представителя президента РФ в ДФО, где прошел путь от консультанта до начальника департамента.
В 2011 году был назначен помощником дальневосточного полпреда. В 2012-2013 году работал заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока.
О том, чем занимался новый первый зампред с 2013 по 2018 годы, пресс-служба не сообщает.
По данным «Дальневосточного капитала», Игорь Аверин был ближайшим соратником Виктора Ишавева, который возглавлял Хабаровский край 19 лет, а затем с 2009 по 2013 годы был полпредом Президента в ДФО, в 2012-13 годах совмещал этот пост с должностью главы Минвостокразвития. После ухода В. Ишаева с этих должностей, покинул свои и Игорь Аверин.
Олег Кульгин.
Фото пресс-службы правительства Хабаровского края.
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