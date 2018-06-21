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В Хабаровском крае впервые за шесть лет рыба в реке Амур полностью соответствует нормам СанПина
6 октября в правительстве Хабаровского края состоялось последнее в этом году заседание координационного совета при губернаторе Хабаровского края по вопросам экологической безопасности. Его участники подвели итоги ежегодного мониторинга рыбы в реке Амур.
По заявлению экологов, в этом году впервые за шесть лет амурская рыба полностью соответствует нормам СанПина.
Как сообщил заместитель начальника отдела экологической политики и мониторинга окружающей среды минприроды края Анатолий Фролов, результат получен на основе анализа 48 образцов, выловленных в разных частях региона.
«В этом году исследовалась рыба, выловленная в районах сел Головино, Волочаевка (ЕАО), городов Хабаровск, Комсомольск и Николаевск-на-Амуре, - пояснил Анатолий Фролов. – Анализ проводился по более чем 20 химическим, а также микробиологическим и гельминтологическим показателям. В результате лишь в двух образцах выявлены отклонения ПДК по химсоставу и микробиологии. Впервые за последние шесть лет амурская рыба полностью соответствует нормам СанПина».
Этот факт подтвердили и представители хабаровского филиала «ТИНРО-центр». Начальник отдела координации экологических исследований Сергей Кульбинский рассказал, что его организация проводила мониторинг воды и рыбы в 21 водоеме. Отобранная в этом году рыба действительно показала отсутствие превышений ПДК. По его словам, это говорит о том, что вода в водоемах края улучшается.
«Впервые в этом году в протоке Амурская отмечено появление таких насекомых как «веснянка», - отметил Сергей Кульбитский. – Этот вид живет лишь в чистой проточной воде, например, в горных реках. У нас вода, конечно, еще далека от идеала – класс качества в этом году повышен с 4-5 до 3-4. Но сам факт появления «веснянок» уже свидетельствует о том, что динамика амурской воды положительная».
Более подробно состояние воды в реке Амур экологи планируют обсудить на заседании совместной российско-китайской координационной комиссии по вопросу качества трансграничных водных объектов, которое пройдет 18-20 декабря в Хабаровске, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Хабаровского края.
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