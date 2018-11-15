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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 07 Декабря, 21:31 |
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В Хабаровске стартовала VI Всероссийская конференция по внешнеэкономической деятельности
Мероприятие, в работе которого принимают участие представители 60 регионов России и четырех стран мира (Китая, Японии, Германии, США), посвящено развитию национального экспорта - от идей и финансирования до выхода на иностранные биржи, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
«20 процентов наших от наших поставщиков за рубеж – субъекты малого и среднего предпринимательства. Отрадно, что на форуме присутствуют наши основные торговые партнеры – коллеги из Китая, Кореи и Японии. Сегодня уже отчетливо понятно – на Дальнем Востоке могут производить продукцию с высокой долей переработки, а не только поставлять сырье», - отметил заместитель председателя правительства Хабаровского края - министр инвестиционного развития и предпринимательства края Юрий Чайка.
В Хабаровском крае на экспорт работают около 100 предприятий. Кроме сырьевого сегмента, они занимаются поставками продукции сельхозпереработки, минеральных удобрений, высоких технологий в сфере IT.
Выступая на пленарной сессии конференции, директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Милена Арсланова заверила собравшихся, что в 2019 году в России стартует масштабный проект по выводу российского бизнеса на устойчивый вектор развития.
«Будет кратно расширена программа субсидирования процентной ставки по льготным кредитам для субъектов МСП, особенно на приоритетном дальневосточном направлении, вступят в силу порядка 200 инициатив, облегчающих ведение бизнеса в различных сферах. В частности - предпринимателей с контрольно-кассовой техникой освободят от налоговой отчетности, упростят жизнь «социальным» предпринимателям и деловым людям, работающим в сфере туризма», - сказала она.
7 декабря участников конференции ждет VI Российско-Японский бизнес-диалог, со своей расширенной программой, которая включит в себя презентационную и обучающие части, а также зону встреч и переговоров. Вечером того же дня участники конференции посетят индустриальный парк «Авангард» и встретятся с руководителем тепличного комплекса ООО «Джей Джи Си Эвергрин» Томоюки Игараси.
8 декабря иностранные бизнесмены посетят экспортно-ориентированные компании Хабаровского края.
Организаторами конференции являются Министерство экономического развития РФ и правительство Хабаровского края.
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