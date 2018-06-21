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08 Февраля 2016, 16:59 | Регион сегодня

Хабаровчане презентовали в Москве свою дорогу, стоимостью в 31,67 млрд рублей

Более 200 человек собрались на презентации проекта автомобильной дороги "Обход г. Хабаровска". Конференц-зал одного из московских отелей, где проходило мероприятие, едва вместил всех желающих. Причём, публика была солидная: предприниматели, банкиры, чиновники, юристы. Чем же так заинтересовались профессионалы?

«Обход г.Хабаровска» – первый на Дальнем Востоке концессионный проект государственно-частного партнёрства в сфере автодорожного строительства, которому власти придают очень большое значение. Это, кстати, подтвердило участие в презентации губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта и группы министров регионального правительства. Федеральные интересы представлял зам. главы Росавтодора Дмитрий Прончатов.

По мнению Вячеслава Шпорта, проект  автодороги – важнейший для Дальнего Востока, и его реализация  позволит решить целый ряд системообразующих задач.

Прежде всего, организовать движение транзитного автотранспорта в обход Хабаровска. Город ведь расположен на стыке основных транспортных коридоров макрорегиона: здесь проходят Транссиб и БАМ,  федеральные автомагистрали М-58 «Амур» (Чита – Хабаровск) и М-60 «Уссури» (Хабаровск – Владивосток), а также важнейшая для края трасса Р-454 «Восток» (Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре – Ванино). Скоро появится выход на автомобильные дороги Китая через Большой Уссурийский остров (мост туда сдан в эксплуатацию в 2013 году).

Из-за всё возрастающего потока машин дорожная сеть Хабаровска крайне перегружена. «У нас пробки, как в Москве! – не сдерживал эмоций губернатор Шпорт. – Они мешают не только жизни горожан, но и развитию экономики».

Предполагается, что объездная дорога, разгрузив центральную часть города, обеспечит прямой доступ автотранспорта в промышленные зоны и, что особенно важно, на площадки создаваемых в Хабаровске территорий опережающего социально-экономического развития: «Аэропорт», «Авангард», «Ракитное», а также ТОСЭР, которая разместится на острове Большой Уссурийский.

Досье "Дальневосточного капитала": Согласно проектной документации, которую разработала инженерная группа «Стройпроект» из г.Санкт-Петербурга, протяженность четырёхполосной трассы составит около 28 км, пропускная способность - до 100 тысяч автомобилей в сутки. Планируется сооружение 24-х мостов и путепроводов, а также пяти транспортных развязок и, соответственно, пяти пунктов взимания платы. Увы, проезд будет платный, что позволит инвесторам со временем не только вернуть вложенные деньги, но и получать средства на регулярное содержание дороги в период эксплуатации.

Стоимость объекта оценивается в 31,67 млрд рублей (без НДС). Финансовая модель предусматривает заключение концессионного соглашения сроком на 15 лет между концедентом, роль которого исполнит правительство Хабаровского края, и концессионерами, которых ещё предстоит выявить в ходе открытого конкурса.

Судя по реакции бизнесменов, пришедших на презентацию, интерес к проекту велик. И то: условия концессии весьма заманчивы! Так, на строительство дороги будет выделено почти 25 млрд. рублей из регионального и федерального бюджетов. При этом, как сообщил представитель Росавтодора Дмитрий Прончатов, частично финансирование может вестись за счёт средств, собранных системой «Платон». Еще 17,38 млрд. бюджетных рублей предоставят концессионерам в период с 2020 по 2031 годы – это плата концедента за эксплуатацию объекта.

На сооружение автодороги отводится 36 месяцев, и в 2019 году она должна быть пущена в строй.

- Сроки сжатые, но реальные, - уверен губернатор Шпорт. - И по расчетам, и по настроению предполагаемых инвесторов, и по необходимости. Надо браться и решать задачу! По крайней мере, правительство Хабаровского края приложит все усилия для того, чтобы разные «занозы» вытащить, которые могут этому помешать. И сложная экономическая ситуация в стране – не повод для отсрочек. В кризис надо строить дороги - это мое убеждение.

Как ожидается, 2016 год уйдёт на выполнение предусмотренных законом процедур.  Правительством Хабаровского края объявлен конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объекта капстроительства «Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42». Приём заявок от претендентов осуществляется до 10 марта. К 27 июля должен быть назван победитель, с которым и подпишут соответствующий договор - в срок не позднее 10 ноября.

К участию в конкурсе приглашены только финансово состоятельные бизнес-структуры, имеющие опыт реализации и финансирования концессионных и иных ГЧП-проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог.

Необходимая информация и сведения о ходе и результатах проведения конкурса размещаются на официальных сайтах

Сергей АКУЛИЧ. Москва. Фото автора.  Журнал "Дальневосточный капитал".  

 

 

Теги: дороги  строительство 


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