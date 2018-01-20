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Четверг| 08 Февраля, 18:37 |
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В Хабаровске начался процесс по уголовному делу об убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу
На скамье подсудимых Анар Аллахверанов, которому вменяется умышленное убийство известного спортсмена. Предварительные слушания прошли в середине января.
Напомним, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю накануне 2018 года было завершено расследование уголовного дела в отношении Анара Аллахверанова (1992 г.р.), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, рано утром 20 августа 2017 года на улице в центре Хабаровска Аллахверанов активно провоцировал конфликт с Андреем Драчевым, оскорблял его, в том числе нецензурными словами. В итоге между ними произошла схватка, в ходе которой Аллахверанов нанес несколько ударов Драчеву. От полученных травм потерпевший скончался. Необходимо отметить, что погибший профессионально занимался спортом, был чемпионом мира и Европы по паурлифтингу. После совершения преступления злоумышленник скрылся.
Расследование преступления было поручено следователям отдела по расследованию особо важных дел. В усиленную следственно-оперативную группу также входили наиболее опытные криминалисты краевого следственного управления, сотрудники УМВД и УФСБ России по Хабаровскому краю. Благодаря активной работе оперативных служб установлено местонахождение злоумышленника, он задержан. В ходе следствия обвиняемый вину в убийстве не признал.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Напомним, ранее в Хабаровске началось рассмотрение уголовного дела по обвинению Владимира Овчинникова в том, что он, будучи сержантом полиции и наблюдая драку, не принял никаких мер для ее прекращения. Бышему сотруднику Росгвардии грозит до 10 лет лишения свободы.
Уже когда Анар Аллахверанов ожидал начала суда в СИЗО, трагически погиб его отец. Его в Хабаровске сбила машина по дороге на работу. По данному факту также возбуждено уголовное дело.
Олег Кульгин.
Фото ИА «Хабаровский край сегодня».
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