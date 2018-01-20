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08 Февраля 2018, 16:45 | Регион сегодня

Экс-министра строительства Хабаровского края посадили за мошенничество с квартирами для сирот

Экс-чиновник признан виновным в совершении преступления

Суд Центрального района Хабаровска приговорил бывшего министра строительства Хабаровского края Андрея Скоморохова к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишил его на 2 года права заниматься организационно-распорядительными и административно- хозяйственными функциями в органах местного самоуправления, сообщили «Дальневосточному капиталу» в канцелярии райсуда.

Экс-чиновник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, с причинением тяжких последствий).

Суд установил, что министр строительства Хабаровского края единолично принял решение о массовом возведении за счет средств краевого бюджета жилья для детей-сирот в с. Мирное Хабаровского муниципального района. Однако потребность жилья для граждан указанной категории в данном районе была незначительная, поскольку в списке нуждающихся в предоставлении жилого помещения значилось только 3 человека.

Досье «Дальневосточного капитала»: Андрей Скоморохов пришел в правительство Хабаровского края из Комсомольска-на-Амуре, на должность министра строительства он был назначен в марте 2015 года. До этого глава Минстроя 15 лет отработал в должности сначала исполняющего обязанности, затем гендиректором ЗАО ЗАО "Дальметаллургстрой" в Комсомольске-на-Амуре. Начинал свой трудовой путь прорабом стройтреста.

Подробности дела корреспонденту журнала рассказали в краевой прокуратуре. «Чтобы реализовать преступный замысел,  в период с 12.03.2013 г. по 01.09.2014 г. министр неправомерно заключил с ООО «Капиталь» ряд государственных контрактов на строительство квартир для детей-сирот и инвалидов. При этом он не организовал должный контроль со стороны регионального министерства за ходом строительства и не проводил претензионную работу, в связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения контрактов и фактическим невыполнением оплаченных работ», сообщили в пресс-службе ведомства.

Действия бывшего министра повлекли нарушение прав граждан из числа детей-сирот на получение бесплатного жилья, а также неэффективное и нерезультативное расходование бюджетных средств на сумму свыше 750 млн рублей.

Дана правовая оценка и действиям генерального директора ООО «Капитель». За совершение растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) он осужден к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как прокомментирвоали ситуацию в Минстрое Хабаровского края, в настоящее время застройщик завершил строительство первой очереди жилого дома и передал в собственность Хабаровского края свыше 50 квартир, предназначенных для предоставления детям-сиротам. Ход строительства социально важного объекта находится на контроле ведомства.

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: уголовное дело 


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Комментарии
  • Extenza17:45, 08.02.2018

    «Чтобы реализовать преступный замысел, в период с 12. 03. 2013 г. по 01. 09. 2014 г. министр неправомерно заключил с ООО . . . на должность министра строительства он был назначен в марте 2015 года. . " И каким же образом не являясь министром он мог заключать договора???
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