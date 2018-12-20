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08 Февраля 2019, 09:00 | Регион сегодня |

Фургал: Коммерческие интересы предприятий не должны быть превыше здоровья людей

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отправился в Ванинский морской торговый порт

Глава региона проинспектировал причалы, которые используются под перевалку угля. Жители рабочего поселка Ванино сообщили, что эта работа ведется с грубыми нарушениями: угольная пыль из терминала доходит до населенного пункта и угрожает здоровью, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.   

- Мы выполнили все пункты плана по безопасному функционированию порта. Установили снежные пушки, отгородили зоны отгрузки, ведем уборку пыли вакуумным погрузчиком, - сообщил генеральный директор АО "Ванинский морской торговый порт" Евгений Дмитраков. 

Однако экологи говорят, что этого недостаточно. Границы санитарно-защитной зоны до сих пор не установлены, а снежные пушки должны быть   более мощными.  Отгрузка угля ведется открытым способом. После того, как его выгружают грейферами из вагонов, в топливо попадают частицы металла. При таком способе извлечения уголь необходимо просеивать для того, чтобы он получил товарный вид и не потерял в цене. Экологи уже фиксировали данные факты. 

- Я лично убедился, насколько в Ванино обстановка непростая, - сказал Сергей Фургал. –  Уверен, коммерческие интересы предприятия не должны  быть превыше здоровья людей. Поэтому мы проведем глубокий анализ экологической ситуации в поселке.  Закажем научное исследование влияния пыли на здоровье жителей, возьмем данные за последние 5 лет.  Я уже дал поручение посчитать число случаев бронхо-легочных заболеваний.  Если наши догадки подтвердятся, будем принимать самые решительные меры, вплоть до обращения к высшему руководству страны. 

На терминале другого предприятия - АО "Дальтрансуголь", расположенного в поселке Токи в бухте Мучке, -  ситуация противоположная. Уголь там отгружают закрытым способом. В терминале железнодорожные вагоны опрокидывает специальная установка, после чего уголь высыпается в емкости. Пыль на территории тоже есть, но ее существенно меньше, а та, что остается, оперативно убирается спецтехникой.

По мнению Сергея Фургала, жители Ванино недовольны еще и тем, что порт практически не участвует в развитии социальной инфраструктуры   поселка. В пример губернатор привел позицию компании "Дальтрансуголь". Глава региона и руководство этого предприятия договорились подписать соглашение, в рамках которого   инвестор будет софинансировать проекты по улучшению качества жизни в районе. Напомним, в прошлом году при участии «Дальтрансугля» выполнен ремонт кровли здания аэровокзала и накопителя. 

- Надеюсь, что Ванинский порт пересмотрит свои взгляды и последует примеру коллег, которые понимают, как должен вести себя крупный бизнес по отношению к людям, на чьей территории он зарабатывает деньги.  Иначе люди не поймут, зачем им такое предприятие, и, скорее всего, работать вам будет трудно. Это мировой опыт и позиция любой цивилизованной компании, - отметил губернатор.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: морской порт  губернатор  рабочая поездка  экология  перевалка угля  Сергей Фургал  Ванинский район 


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