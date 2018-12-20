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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 08 Февраля, 11:47 |
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Фургал: Коммерческие интересы предприятий не должны быть превыше здоровья людей
Глава региона проинспектировал причалы, которые используются под перевалку угля. Жители рабочего поселка Ванино сообщили, что эта работа ведется с грубыми нарушениями: угольная пыль из терминала доходит до населенного пункта и угрожает здоровью, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
- Мы выполнили все пункты плана по безопасному функционированию порта. Установили снежные пушки, отгородили зоны отгрузки, ведем уборку пыли вакуумным погрузчиком, - сообщил генеральный директор АО "Ванинский морской торговый порт" Евгений Дмитраков.
Однако экологи говорят, что этого недостаточно. Границы санитарно-защитной зоны до сих пор не установлены, а снежные пушки должны быть более мощными. Отгрузка угля ведется открытым способом. После того, как его выгружают грейферами из вагонов, в топливо попадают частицы металла. При таком способе извлечения уголь необходимо просеивать для того, чтобы он получил товарный вид и не потерял в цене. Экологи уже фиксировали данные факты.
- Я лично убедился, насколько в Ванино обстановка непростая, - сказал Сергей Фургал. – Уверен, коммерческие интересы предприятия не должны быть превыше здоровья людей. Поэтому мы проведем глубокий анализ экологической ситуации в поселке. Закажем научное исследование влияния пыли на здоровье жителей, возьмем данные за последние 5 лет. Я уже дал поручение посчитать число случаев бронхо-легочных заболеваний. Если наши догадки подтвердятся, будем принимать самые решительные меры, вплоть до обращения к высшему руководству страны.
На терминале другого предприятия - АО "Дальтрансуголь", расположенного в поселке Токи в бухте Мучке, - ситуация противоположная. Уголь там отгружают закрытым способом. В терминале железнодорожные вагоны опрокидывает специальная установка, после чего уголь высыпается в емкости. Пыль на территории тоже есть, но ее существенно меньше, а та, что остается, оперативно убирается спецтехникой.
По мнению Сергея Фургала, жители Ванино недовольны еще и тем, что порт практически не участвует в развитии социальной инфраструктуры поселка. В пример губернатор привел позицию компании "Дальтрансуголь". Глава региона и руководство этого предприятия договорились подписать соглашение, в рамках которого инвестор будет софинансировать проекты по улучшению качества жизни в районе. Напомним, в прошлом году при участии «Дальтрансугля» выполнен ремонт кровли здания аэровокзала и накопителя.
- Надеюсь, что Ванинский порт пересмотрит свои взгляды и последует примеру коллег, которые понимают, как должен вести себя крупный бизнес по отношению к людям, на чьей территории он зарабатывает деньги. Иначе люди не поймут, зачем им такое предприятие, и, скорее всего, работать вам будет трудно. Это мировой опыт и позиция любой цивилизованной компании, - отметил губернатор.
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