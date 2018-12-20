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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 08 Февраля, 11:47 |
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Юрий Трутнев: Мы продолжим развивать программу субсидирования авиаперевозок для дальневосточников
Это в ходе ежегодной пресс-конференции подтвердили полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.
Отвечая на вопрос журналистов о том, как сделать Дальний Восток ближе к Москве и другим регионам России, Юрий Трутнев подчеркнул, что неправильно считать отдаленность дальневосточных территорий от Москвы «фундаментальным недостатком», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
- Мы будем продолжать заниматься программой субсидирования авиаперевозок, но все-таки надо думать не только о том, на каком расстоянии находится Дальний Восток от Москвы, но и том, какие преимущества это создает. Например, приток инвестиций. Таких цифр нет ни на одной другой территории России, - заявил полпред.
В свою очередь Александр Козлов напомнил, что вопрос об увеличении финансирования льготных авиаперевозок был одобрен главой правительства Дмитрием Медведевым:
- Нам удалось сделать программу круглогодичной, также в нее были включены дополнительные маршруты для Дальнего Востока - теперь их 134. С 1 января 2019 года правом пользоваться льготным перелетом могут многодетные семьи. На текущий момент на субсидирование авиабилетов выделено 2,8 млрд рублей, но уже готов проект распоряжения о выделении из Резервного фонда дополнительных 5,2 млрд рублей. По нашим прогнозам, это позволит в 2019 году перевезти более 1 млн человек.
Сейчас в авиакассах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре можно приобрести субсидируемые авиабилеты на рейсы в западном направлении, а также по городам Дальнего Востока. Улететь из Хабаровска можно в семь городов, в том числе в Санкт-Петербург и Москву.
Напомним также, что в крае на местных авиамаршрутах действует аналогичная программа льготных тарифов. Купить билеты по цене в два раза ниже утвержденной может молодежь в возрасте до 23-х лет, пенсионеры, инвалиды и сопровождающих их лица. Срок действия программы - с 1 мая по 31 сентября.
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