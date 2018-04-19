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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Хабаровске пикетчики требовали от силовиков "не кошмарить" бизнес
Более 100 представителей малого бизнеса Хабаровска вышли на согласованный мэрией пикет против закрытия торгово-развлекательных центров и в защиту прав предпринимателей, сообщает корреспондент «Дальневосточного капитала». Пикетчики требовали от силовиков не кошмарить бизнес, дать возможность спокойно работать, соблюдать закон, вернуть деятельность ТРЦ в нормальное русло.
Напомним, что кампания по закрытию ТРЦ стартовала 28 апреля. В суды было направлено 38 исков о приостановке работы торговых центров и мест массового пребывания людей. Приставы на основании судебных решений опечатали 12 заведений. Без работы остались, по последним данным, более полутора тысяч человек. Убытки, которые понесли только продуктовые магазины, составляют порядка 200 миллионов рублей.
В интервью «Дальневосточному капиталу» участники пикета рассказали, что закрытие ТЦ стало для многих полностью неожиданным. Судебные приставы пришли на объекты в праздники и явочным порядком опечатали двери центров, предварительно заставив работников и посетителей покинуть помещения. В кафе, которые готовились к наплыву посетителей, за закрытыми дверями осталась приготовленная еда, которая пропала. В магазинах, которые также попали «под раздачу», пришла в годность пищевая продукция собственных цехов, приготовленная для продажи покупателеям.
«Против нас воевали, как против врагов, - заявила участница пикета, назвавшаяся Ксенией. – Разве нельзя было тем же приставам заранее позвонить и предупредить о предстоящем закрытии, чтобы мы смогли приготовить свои торговые точки?!»
Пикетчики считают массовое закрытие ТЦ абсолютно не нужной акцией, все вопросы можно было решить путем переговоров. «Бизнес готов оперативно устранять замечания, но нужно делать все по-человечески, учитывая интересы и предпринимателей, и наших покупателей, а не разводить компанейщину, прикрываясь актуальными лозунгами. Мы тоже не хотим, чтобы горели люди, но ведь и мы тоже люди. Такой подход уничтожает наш бизнес», - заявил предприниматель из ТЦ «Большая медведица».
«У меня трое детей, ипотека, кредиты. Я не работаю уже неделю, моя торговая точка закрыта, я несу убытки. Почему моя семья должна страдать из-за того, что кто-то из проверяющих закрыл при открытия нашего торгового центра глаза на нарушения противопожарной безопасности? Как жить мне и моим детям дальше? Пусть прокуратура найдет тех, кто попустительствовал нарушениям, а не отыгрывается на нас!», - заявила хозяйка торговой точки из ТЦ «ЭВР».
Присутстовавший на митинге заместитель председателя Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата края Андрей Веретенников рассказал СМИ, что накануне в правительстве края состоялось совещание по вопросу закрытия ТРЦ. На нем было отмечено, что на сегодняшний день проверки прошли в 340 учреждений с массовым пребыванием людей. К ответственности привлечены около 40 юридических и более 70 должностных лиц. Закрыты порядка десяти ТРЦ.
По заявлениям прокуратуры, этот список могут пополнить еще 40 объектов. Среди нарушений – отсутствие либо неисправность систем автоматической пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией людей.
«В ходе совещания органы прокуратуры и МЧС договорились не доводить до суда результаты проверок в тех случаях, если предприниматели оперативно устраняют все недочеты. Правительство региона также будет ходатайствовать перед краевым и районными судами о скорейшем рассмотрении дел», - отметил А. Вертенников..
Нынешний согласованный пикет представителей малого бизнеса прошел под зорким оком сотрудников полиции. Они перекрыли все подъезды к стоянкам автомобилей в районе проведения акции. По мнению многих собравшихся, это было сделано для того, чтобы максимально затруднить предпринимателям возможность поучаствовать в пикете, так как с парковками в центре города напряженка. Столь жесткую меру полиция не применила даже во время субботней акции навальнинцев, которая проходила в этом же месте.
Олег КУЛЬГИН. Фото автора.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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