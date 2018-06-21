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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 09 Июля, 13:03 |
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Бизнесмены из Хабаровска намерены создать предприятие по производству антиоксидантов
В ходе посещения шла речь о реализации на этой площадке проекта компании «Аркаим» из Хабаровского края. Как сообщил президент «Аркаима» Александр Лепихов, на территории зоны они намерены создать предприятие по производству антиоксидантов из древесного сырья, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Правительства Хабаровского края.
«Мы планируем здесь перерабатывать лиственницу и получать антиоксиданты и пребиотики. Эта продукция очень интересна для китайского рынка, она используется в фармацевтике и пищевой промышленности», - отметил Александр Лепихов.
Бондовая зона «Xinglong» в Чанчуне была открыта два года назад. Ее площадь составляет около 5 квадратных километров. Здесь обустроены четыре павильона, специализирующиеся на беспошлинной переработке, логистике и комплексных услугах. Сейчас здесь работают фирмы из Южной Кореи, Японии и Великобритании. «Аркаим» из Хабаровского края станет одним из первых российских резидентов зоны.
«На площадку в этом году пришла компания из Благовещенска, хабаровчане возможно будут вторыми. Эта зона новая, и здесь достаточно благосклонно относятся к иностранным инвесторам. Развитие данного проекта - хороший импульс к укреплению сотрудничества Хабаровского края и провинции Цзилинь», - отметил генеральный консул РФ в Шэньяне Сергей Пальтов.
Бондовая зона – это свободная торговая зона, на которой действует особый налоговый и таможенный режим. В Китае это один из самых распространенных типов площадок для инвесторов с акцентом на транспортно-логистическую составляющую. Сейчас в КНР существует более 120 бондовых зон, которые расположены главным образом вдоль восточного морского побережья. Бондовые зоны в Китае специализируются на импортной и экспортной торговле с иностранными предприятиями, а также на переработке сырья.
«Мы внимательно изучим опыт развития бондовых зон и будем следить за проектом «Аркаима». Наша задача - содействовать тому, чтобы наши компании выходили на новые для себя внешние рынки. Особенно важно, что предприятие планирует выпускать продукцию высокой степени переработки», – отметил губернатор Вячеслав Шпорт.
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