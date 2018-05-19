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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Хабаровске представлена расширенная программа Дней Международного бизнеса
В Хабаровске представили расширенную программу крупнейшего экспортного форума Хабаровского края Дни Международного бизнеса, который пройдет в дальневосточной столице 10-12 июня. В рамках трехдневной работы запланированы проведение выставки, индивидуальные переговоры предпринимателей, а также масштабная образовательная программа.
Так, 10 июня состоится официальное открытие Дней Международного бизнеса, которое пройдет одновременно с открытием экспозиции в Легкоатлетическом манеже на Набережной Хабаровска. В торжественной церемонии примет участие Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, а также Губернатор Народного Правительства провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао.
В первый день также запланированы переговоры бизнесменов из 5 стран – участниц с заинтересованными предпринимателями из Хабаровского края.
11 июня в Доме официальных приемов Правительства Хабаровского края для иностранных делегатов пройдет презентация экспортного, инвестиционного и туристического потенциала региона. Параллельно с этим событием в Легкоатлетическом манеже стартует образовательная программа. Слушателям расскажут об историях успешных стартапов, особенностях коммуникаций и веб-индустрии в странах АТР, проведут «курс молодого бойца» по работе с китайскими экспортерами, посветят в особенности проектного менеджмента, финансовых расчетов и ведения бухгалтерии с зарубежными партнерами.
12 июня, наряду с официальным подведением итогов, состоится закрытая сессия от Корейского агентства содействия торговле и инвестициям (КОТРА) на тему «Состояние и перспективы развития экспорта Хабаровского края».
«Дни международного бизнеса – уникальное событие, основной целью которого является активизация внешнеэкономических связей региона с зарубежными партнерами. Площадки, организованные в рамках мероприятия, позволят краевым бизнесменам найти новые точки соприкосновения с представителями иностранных делегаций по всему спектру международной кооперации», - прокомментировал Министр международного и межрегионального сотрудничества Хабаровского края Вячеслав Дианов.
Напомним, принять участие в «Днях международного бизнеса» планируют более 400 представителей иностранных делегаций из 10 стран. Инициатором и организатором мероприятия выступает Правительство Хабаровского края. Зарегистрироваться для участия в образовательной программе можно на официальном сайте проекта – www.ibdays.ru
#днимеждународногобизнеса #хабаровскэкспорт
Ссылка на расширенную программу на официальном сайте проекта, желательно сделать активный переход: https://ibdays.com/schedule/
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