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08 Октября 2018, 12:43 | Регион сегодня
В Хабаровском крае подходит к концу осенняя лососевая путина
На 8 октября общий объем добычи тихоокеанских лососей в Хабаровском крае по всем промысловым районам составляет 43,5 тысяч тонн.
Промышленный лов завершен во всех муниципальных районах. Любительская рыбалка продолжается до 20 октября, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
По данным комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов, вылов осенней кеты составляет 15 тысяч тонн. В том числе при осуществлении промышленного и прибрежного рыболовства выловлено 13,5 тысяч тонн. Коренными малочисленными народами добыто 900 тонн, рыболовами-любителями – 600 тонн.
Промышленный лов осенней кеты завершен во всех муниципальных районах. Промысел в рамках рыболовства коренных малочисленных народов, любительского и спортивного рыболовства продолжается в Амурском, Нанайском, Хабаровском районах до 20 октября.
Теги: рыбная отрасль путина лосось
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