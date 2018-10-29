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Четверг| 08 Ноября, 10:25 |
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"Ургальуголь" вложил миллионы рублей в реконструкцию аэропорта в Чегдомыне
Правительство Хабаровского края еще в прошлом году заявило о завершении реконструкции аэропорта в Чегдомыне, а самолеты в этот северный поселок до сих пор не летают.
При помощи компании «Ургалуголь» в Чегдомыне построили терминал, рассчитанный на 20 человек, установили необходимое оборудование. Угледобытчики вложили в переоборудование авиатерминала несколько десятков миллионов рублей.
«Все параметры аэропорта выдержаны: есть вышка, зал ожидания, зона прохождения предполетного осмотра. Очистили в прошлом году полосу, утрамбовали ее, удлинили на 300 метров, расширили. Сделали всё для того, чтобы приступить к полетам», - рассказал глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.
Однако сначала оказалось, что у местного авиаперевозчика нет лишних бортов. После авиакатастрофы в Нелькане «Хабаровским авиалиниям» запретили эксплутацию самолетов Л-419. Затем пошли дожди и размыли грунтовую взлетно-посадочную полосу, а к зиме выявилась новая неувязка: нехватка специального оборудования.
В результате для налаживания регулярного авиасообщения в аэропорту Чегдомына необходимо решить проблему раскисающей полосы, но для этого потребуются сотни миллионов рублей. А для того, чтобы полеты не прерывались в зимний период из-за туманов, морозной дымки или снегопада, необходимо установить радиопривод. Без этого прибора полеты в Чегдомын возможны лишь при визуальном контакте пилотов с землей.
«Я накануне общался с генеральным директором компании «Хабаровские авиалинии». Мы пытаемся сейчас понять, в каком направлении двигаться, сколько стоит, где приобрести это оборудование», - рассказал Алексей Маслов.
Между тем, в Верхнебуреинском районе намерены реализовывать ряд новых крупных проектов, среди которых строительство каскада Неманской ГЭС, а также добыча нефти и газа. Сделана заявка на организацию в районе площадки ТОСЭР, однако осутствие круглогодичного автомобильного и регулярного авиасообщения сообщения с центральными районами Хабаровского края сводит эти планы на нет.
Олег Кульгин. Журнал "Дальневосточный капитал".
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