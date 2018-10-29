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08 Ноября 2018, 16:19 | Регион сегодня |

Хабаровскому министру потребовался "пинок" губернатора, чтобы навести порядок

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поручил разобраться с поставками топлива в Ульчском районе, и министр ЖКХ Жарий Тюрин в течение считанных дней отчитался об устранении проблемы

Но до этого практически с начала отопительного сезона это село Булаву в Ульчском районе лихорадило: то тепла не было, то света. Местная котельная из-за отсуствия топлива и технических проблем работала с перебоями. А после двух циклонов северный поселок оказался перед реальной угрозой замерзания.

Жители села Булава Ульчского района пожаловались губернатору на частые перебои в электроснабжении. Они сообщили, что электричество отсутствует в домах по несколько суток. Из-за чего не работает хлебопекарня, телефонная связь, прекращается подача воды. Главная причина – перебои с поставками топлива на дизельную станцию.

После поручения губернатора, по сообщению его пресс-службы, в краевом министерстве ЖКХ сообщили, что ситуация уже взята под контроль, и проблема с дизтопливом оперативно разрешена.       

«Мы проверили информацию и выяснилось, что местная коммунальная компания действительно не смогла обеспечить регулярную поставку топлива в населенный пункт. Из-за этого дизель-генераторы, вырабатывающие электричество, неоднократно приостанавливались. Проблема села Булава заключается в том, что топливо для дизельной станции закупает частная организация, обслуживающая объекты электроснабжения, а не по централизованной схеме через межрайонного оператора. В итоге, возникли проблемы», - сообщил министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

Он также заявил, что фактически проблема уже решена. Топливо в поселок завезено и до конца отопительного сезона проблем с поставками не будет. По словам министра ЖКХ Хабаровского края, власти района уже заключили договор с межрайонным оператором-поставщиком.

Также в краевом минЖКХ сообщили, что из краевого резерва местным властям передадут новый дизель-генератор, который будет храниться в Богородском, и в случае ЧП его можно будет доставить в любое село района.

В целом начало зимы выдалось напряженным для Хабаровского края. После избрания нового губернатора до сих пор окончательно не сформировано правительство Хабаровского края, и это лихорадит работу всех структур на территории региона. А зима не ждет. Несколько серьезных циклонов уже изрядно потрепали северо-востоккрая, завтра непогода обрушится на центральные и южные районы и проверит, насколько власти успели отмобилизоваться перед зимой.

Олег Кульгин, фото пресс-службы губернатора Хабаровского края.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: жкх  Хабаровский край  губернатор 


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