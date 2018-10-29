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Четверг| 08 Ноября, 17:21 |
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Пластического хирурга из Хабаровска обвинили в смерти пациентки
В июле 2018 года женщина перенесла операцию по маммопластике в одном из медицинских учреждений г. Хабаровска. После операции самочувствие женщины ухудшилось, и она была переведена в реанимацию, где на третьи сутки скончалась.
Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России было возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины после перенесённой пластической операции по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).
«Следователи получили сведения о том, что операцию выполнял один из врачей АО «АМК «Региомед». В ходе следствия выяснилось, что у медицинского учреждения отсутствовала необходимая лицензия. В связи с этим было возбуждено еще одно уголовное дело: по признакам преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности причинение смерти человека)», - рассказали корреспонденту «Дальневосточного капитала» в региональном Следкоме на транспорте.
С целью пресечения незаконной медицинской деятельности пластический хирург был задержан. В настоящее время Центральным районным судом г. Хабаровска в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие привлекло его в качестве обвиняемого по уголовному делу.
Олег Кульгин.
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