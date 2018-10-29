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Четверг| 08 Ноября, 22:45 |
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В Хабаровском крае дан старт автодорожному мегапроекту
По сложности эта трасса не уступает «восточному коридору», а по протяженности превосходит его в полтора раза и составляет 575 километров. Накануне на этой магистрали ввели первый серьезный объект - мост через реку Кенжа в Ульчском муниципальном районе.
В торжественном митинге, посвященном этому социально значимому событию, приняли участие лучшие мостостроители и дорожники края из "ПМК-83" и ООО "Компания Мостострой", а также представители КГКУ "Хабаровскуправтодор" и министерства промышленности и транспорта края.
«В Хабаровском крае впервые выполнен такой проект с применением инновационных технологий, - подчеркнул первый заместитель министра промышленности и транспорта края Дмитрий Тенетко. - Построен монолитный мостовой переход с большей долговечностью и надежностью, который выстоит любые испытания "большой водой".
Строительство продолжалось два года. Общий объем бюджетных инвестиций составил более 418 млн рублей, из них средства краевого бюджета – 309 млн рублей, средства федерального бюджета – более 109 млн рублей. На объекте было задействовано более 300 специалистов и 40 единиц техники.
Участники строительства сообщили, что в процессе работы столкнулись с рядом технических и технологических сложностей. В частности, высокий уровень воды в летне-осенний период приводил к необходимости устройства рабочих островков и шпунтового ограждения для сооружения опор моста.
- Применение инновационных технологий, а именно предварительное напряжение бетонной конструкции вне условий стационарных полигонов, бетонирование пролетного строения в одну стадию без устройства холодных швов, использование суперпластифицирующих добавок позволило не только обеспечить высокую надежность мостового перехода, но и дать импульс продвижению новых технологий в нашем крае», - отметил первый заместитель начальника КГКУ "Хабаровскуправтодор" Василий Королев.
По его словам, в связи со сложной геологической обстановкой на участке строительства в основании опор были применены буровые сваи длинной более 30 метров, а уровень дороги и мостового перехода скорректированы во избежание возможного подтопления.
Напомним, ранее через реку Кенжа был деревянно-металлический мост, который пострадал от наводнения на р. Амур в 2013 году. Для беспрепятственного транспортного сообщения было принято решение выполнить полную реконструкцию моста вместе с участком автомобильной дороги. Предпочтение было отдано неразрезной системе протяженностью 81 метр с высокопрочными канатами. Общая протяженность участка реконструкции вместе с автодорожными подходами составила 2,8 км.
Мостовой переход через Кенжу расположен на участке км 481+170 – км 484+046 автомобильной дороги "Селихино – Николаевск-на-Амуре", которая является одной из основных автомобильных дорог опорной сети Хабаровского края. Ее протяженность составляет 575 км. Реконструкция дороги ведется с 2001 года, но по настоящему за нее взялись в последние два года.
В этом году кроме мостового перехода велись строительные работы на участке 446 – 460 км. На следующий год запланирован еще больший объем дорожно-строительных работ.
Фото предоставлено Минпромтрансом Хабаровского края.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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