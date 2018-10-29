Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 08 Ноября, 22:45 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 66 р.
1 EUR 75 р.
100 JPY 5800 р.
10 CNY 950 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Дальневосточные бизнес-тигры тоже просятся в Красную книгу
свежий номер
Дальневосточный капитал № 10, 2018

Регион сегодня
08.11 |
В Хабаровске злоумышленники украли основание автомобильного моста
08.11 |
Во Владивостоке началась активная борьба с зарплатой "в конвертах"
08.11 |
В Хабаровском крае дан старт автодорожному мегапроекту
08.11 |
Пластического хирурга из Хабаровска обвинили в смерти пациентки
08.11 |
Хабаровскому министру потребовался "пинок" губернатора, чтобы навести порядок
статьи раздела
Территория
29 Октября 2018, 12:03
Промышленная реновация по-хабаровски В Комсомольске-на-Амуре создается индустриальный центр завтрашнего дня
статьи раздела
Территория
29 Октября 2018, 11:58
Автомагистраль "Обход Хабаровска" соединит сразу три федеральные трассы На Российском инвестиционном форуме, который прошел в Сочи, автодорога "Обход Хабаровска" была признана жюри лучшим транспортным проектом в сфере ГЧП
статьи раздела
Кадры
26 Октября 2018, 16:35
Школа для лидеров Бизнес-школа СКОЛКОВО в сентябре традиционно собрала на фестиваль своих выпускников. Состоявшиеся и амбициозные, инициативные и креативные, а также дружные (отношения, сложившиеся во время учебы, поддерживаются годами) и спортивные - это далеко не все общие личностные черты студентов и выпускников российского аналога мировых бизнес-школ.
статьи раздела
Проект ДК
23 Октября 2018, 15:19
Скидки стимулируют продажи новых машин в Приморье Приморский рынок безжалостно обошелся с корейским брендом. В итоге марка уходит с автодилерского поля региона
статьи раздела
Проект ДК
23 Октября 2018, 10:15
Миражи порта Зарубино Приморский край, обладающий самой разветвленной портовой инфраструктурой на российском Дальнем Востоке, несмотря на обилие громогласных заявлений чиновников, до сих не может получить новый полноценный транспортный хаб на границе с Китаем.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
08 Ноября 2018, 17:07 | Регион сегодня

В Хабаровском крае дан старт автодорожному мегапроекту

В Хабаровском крае после официального ввода в эксплуатацию автомагистрали от Селихино до Ванино, основные силы дорожников бросили на приведение в нормативное состояние дороги Селихино – Николаевск-на-Амуре.

По сложности эта трасса не уступает «восточному коридору», а по протяженности превосходит его в полтора раза и составляет 575 километров. Накануне на этой магистрали ввели первый серьезный объект - мост через реку Кенжа в Ульчском муниципальном районе.

В торжественном митинге, посвященном этому социально значимому событию, приняли участие лучшие мостостроители и дорожники края из "ПМК-83" и ООО "Компания Мостострой", а также представители КГКУ "Хабаровскуправтодор" и министерства промышленности и транспорта края.

«В Хабаровском крае впервые выполнен такой проект с применением инновационных технологий, - подчеркнул первый заместитель министра промышленности и транспорта края Дмитрий Тенетко. - Построен монолитный мостовой переход с большей долговечностью и надежностью, который выстоит любые испытания "большой водой". 

Строительство продолжалось два года. Общий объем бюджетных инвестиций составил более 418 млн рублей, из них средства краевого бюджета – 309 млн рублей, средства федерального бюджета – более 109 млн рублей. На объекте было задействовано более 300 специалистов и 40 единиц техники.

Участники строительства сообщили, что в процессе работы столкнулись с рядом технических и технологических сложностей. В частности, высокий уровень воды в летне-осенний период приводил к необходимости устройства рабочих островков и шпунтового ограждения для сооружения опор моста.

- Применение инновационных технологий, а именно предварительное напряжение бетонной конструкции вне условий стационарных полигонов, бетонирование пролетного строения в одну стадию без устройства холодных швов, использование суперпластифицирующих добавок позволило не только обеспечить высокую надежность мостового перехода, но и дать импульс продвижению новых технологий в нашем крае», - отметил первый заместитель начальника КГКУ "Хабаровскуправтодор" Василий Королев.

По его словам, в связи со сложной геологической обстановкой на участке строительства в основании опор были применены буровые сваи длинной более 30 метров, а уровень дороги и мостового перехода скорректированы во избежание возможного подтопления.

Напомним, ранее через реку Кенжа был деревянно-металлический мост, который пострадал от наводнения на р. Амур в 2013 году. Для беспрепятственного транспортного сообщения было принято решение выполнить полную реконструкцию моста вместе с участком автомобильной дороги. Предпочтение было отдано неразрезной системе протяженностью 81 метр с высокопрочными канатами. Общая протяженность участка реконструкции вместе с автодорожными подходами составила 2,8 км.

Мостовой переход через Кенжу расположен на участке км 481+170 – км 484+046 автомобильной дороги "Селихино – Николаевск-на-Амуре", которая является одной из основных автомобильных дорог опорной сети Хабаровского края. Ее протяженность составляет 575 км. Реконструкция дороги ведется с 2001 года, но по настоящему за нее взялись в последние два года.

В этом году кроме мостового перехода велись строительные работы на участке 446 – 460 км. На следующий год запланирован еще больший объем дорожно-строительных работ.

Фото предоставлено Минпромтрансом Хабаровского края.

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: мост  Хабаровский край  дороги 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Территория
30 Октября 2018, 09:00
Дорога с новым статусом Автодорожное строительство в Хабаровском крае набирает темпы
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
23 Октября 2018, 15:19
Александр БЕККЕР, директор Инженерной школы ДВФУ: Традиции политехнического образования, заложенные столетие назад, трудно сломать В этом году инженерное образование в Приморье отмечает столетний юбилей. Сегодня его форпост - Инженерная школа ДВФУ, образованная на базе ставшего частью федерального университета политена - Дальневосточного политехнического института.
статьи раздела
Проект ДК
23 Октября 2018, 10:30
Иностранные инвесторы сделают из "Приморья" курорт Интегрированный развлекательный курорт "Приморье" - один из якорных туристско-рекреационных кластеров края.
статьи раздела
Проект ДК
23 Октября 2018, 09:45
Формат ГЧП становится модным Инфраструктурные инвестиции считаются одним из самых эффективных инструментов стимулирования экономического развития. При этом развитие механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в большинстве регионов находится на начальной стадии и формируется, в основном, вокруг транспортной отрасли.
статьи раздела
Проект ДК
23 Октября 2018, 09:15
Аграрные проекты меняют структуру отрасли Темпы роста сельского хозяйства на Дальнем Востоке в 2017 году, по данным Минвостокразвития, в два раза превысили среднероссийский показатель
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика