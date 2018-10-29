|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 08 Ноября, 22:45 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Хабаровске злоумышленники украли основание автомобильного моста
Ливневые дожды подмыли грунт, и мост уже был готов осесть вместе с движущимся по нему автотранспортом, но дорожники вовремя заметили опасность.
Движение по путепроводу было прекращено и начаты восстановительные работы. На ремонт автопереезда, сообщает пресс-служба мэрии, рабочим МУП «Южное» потребовалось три дня. В четверг предприятие рапортовало о полном восстановлении объекта.
Для этого дорожникам потребовалось уложить в основание моста около девяноста кубометров скального грунта. Причем большие каменные глыбы из-за стесненных условий рабочим приходилось носить и укладывать вручную.
«Нижнюю часть конуса мы восстановили с помощью техники, а наверх пришлось руками поднимать большие камни, так как погрузчик не мог подобраться», - рассказывает инженер МУП «Южное» Юрий Федасов.
Безопасность мостового перехода проверили сотрудники ГИБДД и специалисты Ростехнадзора. По их заключению, после отсыпки грунтом размывов конуса моста происходить не будет.
Правоохранительные органы начали расследование кражи бетонных плит из-под основания моста, сообщили «Дальневосточному капиталу» в краевой полиции.
Олег КУЛЬГИН.
- В Хабаровске злоумышленники украли основание автомобильного моста
- В Хабаровском крае дан старт автодорожному мегапроекту
- Пластического хирурга из Хабаровска обвинили в смерти пациентки
- Хабаровскому министру потребовался "пинок" губернатора, чтобы навести порядок
- "Ургальуголь" вложил миллионы рублей в реконструкцию аэропорта в Чегдомыне
- Константин Пепеляев назначен на должность министра промышленности и транспорта Хабаровского края
- В Хабаровском крае соратник Ишаева стал первым замом Фургала
- В Хабаровском крае на поддержку оленеводства выделят два миллиона рублей
- Фургал запретил хабаровским чиновникам командировки и улетел в… командировку в Республику Корея
- Возобновления трамвайного сообщения в Комсомольске-на-Амуре без Путина не добиться
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.