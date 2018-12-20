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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 09 Января, 13:40 |
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Хабаровск строит на свои, а Приморье - на федеральные
Губернатор Сергей Фургал провел встречу с ведущими экспертами Хабаровского края. Политологи, экономисты и социологи за круглым столом представили свое видение того, как будет развиваться жизнь в регионе в ближайший год. Один из главных вопросов, поставленных специалистами - выработка нового подхода к развитию краевой экономики, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
- Нам нужна стратегия действий, привязанная к реальным ресурсам и возможностям. Если рассматривать макроэкономику в целом, то Хабаровский край выглядит очень даже достойно. Валовый региональный продукт составляет около 650 млрд рублей, из которых 300 млрд рублей - это внешний оборот края. 50% - это нормальный показатель открытости экономики. А успешной может быть только, как раз, открытая экономика. Но 91% во внешнем обороте составляют древесина, рыба, топливо и военно-техническая продукция. То есть экономика Хабаровского края зависит от того, что случится на очень узких монополизированных рынках, - подчеркнул директор Института экономических исследований Дальневосточного отделения РАН Павел Минакир.
Эксперты сошлись во мнении, что к такой ситуации привели несколько факторов. В прежние годы программу развития для края писали в научных институтах, далеких от самой территории - в Ростове и Москве. Из-за незнания местной специфики, внешние эксперты могли ошибиться с расстановкой акцентов.
- Чтобы жители Хабаровского края ощутили развитие края на себе, необходимо уделить внимание тем сферам экономики, которая долгие годы оставалсь без внимания. Это сфера услуг, мелкого производства, малого и среднего бизнеса. В совокупности - это еще 50% нашей экономики.
Ученые также отметили, что первые действия Сергея Фургала на посту главы региона получили одобрение со стороны жителей края. Консолидация сил вокруг губернатора, по мнению экспертов, дает возможность осуществить реальные перемены. Тем более, что запрос на справедливость вскоре сменится запросом на экономические улучшения, а они невозможны без совместных усилий правительства, представителей бизнеса и общественности.
Одним из серьезных препятствий на пути к развитию экономики остается большой госдолг. Почему регион накопил такие долги, не могут разобраться даже эксперты. Известно, что 60% долга - это кредиты, взятые властями региона в предыдущие 10 лет в коммерческих банках. Сегодня их обслуживание обходится слишком дорого. Однако почему Хабаровский край был вынужден много кредитоваться, а, например, Приморский край с соразмерными доходами - нет, - объяснить пока что не удалось. Павел Минакир выдвинул как минимум две версии.
- Первая - в том, что по отношению к Приморскому краю были созданы искусственные преференции. По цифрам это видно. На сегодня Приморский край по сравнению с Хабаровским краем имеет примерно на 8 млрд рублей больше федеральных трансфертов, - привел эксперт данные экономических исследований. - Но эта преференция все равно не может объяснить такой разницы. Вторая версия более реальная. Как строит Хабаровский край свои объекты - социальную инфраструктуру, дороги, жилье? Законопослушно, как написано в бюджетном кодексе, на основе софинансирования, вкладывая свои деньги. Приморский край строит на федеральные деньги.
- Внутреннее раздражение никуда не исчезло. Подъем цен в магазинах, рост НДС и тарифов ЖКХ - эти проблемы поддерживают социальную напряженность. И, возможно, это повлечет за собой протестное голосование среди населения, - выразил мнение доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой ТОГУ Илдус Ярулин.
Глава региона отметил, что все вопросы, которые были подняты на встрече, требуют внимательного изучения. По мнению губернатора, решить их без участия экспертов будет сложно. Сергей Фургал поддержал идею создать при правительстве края единый региональный аналитический центр, в который войдут представители социальных, политических и экономических наук. Это позволит найти новые пути выхода из старых проблем, а также подключить экспертов к корректировке программы развития Хабаровского края.
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