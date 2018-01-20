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Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
10-й рейтинг регионов России по уровню развития игровых видов спорта опубликовал фонд «Петербургская политика». Исторического максимума в нем достиг Хабаровский край, поднявшийся по итогам второй половины 2017 года сразу на пять ступенек и занявший восьмое место.
Впереди Хабаровского края только мощные спортивные центры: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Московская область, Красноярский край и Свердловская область. Хабаровский край набрал в рейтинге 29400 очков, из них за успехи в футболе 14100, 8800 дал хоккей с мячом и 6500 – хоккей с шайбой. Напомним, у Хабаровского края сразу три команды выступают в элитных дивизионах.
У Хабаровского края лучший результат по Дальневосточному региону. Как отмечают эксперты газеты «Спорт-экспресс», рывок достигнут за счет результатов футболистов «СКА-Хабаровск». Впервые в истории Хабаровского края они вышли в Премьер-лигу, успешно выступают в Кубке России, хороших результатов добивается и юношеская команда клуба.
Олег КУЛЬГИН.
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