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09 Февраля 2018, 15:30 | Регион сегодня |

В Хабаровском крае "город президентского внимания" отстает от графика строительства жилья

В 2017 году в Комсомольске-на-Амуре планировалось ввести в эксплуатацию 28 тыс. кв. метров жилья, фактически же было введено 19,1 тыс. кв. м, что составило 68,2% от запланированного.

Эти цифры были озвучены на заседание коллегии при главе администрации города, в ходе которой был рассмотрен вопрос об обеспечении горожан жильем.

Между тем, по мнению специалистов, объемы жилищного строительства отстают от растущих потребностей «города президентского внимания». Реализуемый в Комсомольске-на-Амуре долгосрочный план социально-экономического развития города, создание ТОР «Комсомольск» привели к появлению новых предприятий, сюда начинают приезжать специалисты из других регионов, а жилья не хватает.  

Проблему можно было решить за счет строительства ведомственного жилья такими крупными компаниями, работающими в Комсомольске-на-Амуре, как КнААЗ и КНПЗ. Однако они столкнулись с целым рядом проблем. В частности, из-за отсутствия финансирования филиал ПАО «Компания «Сухой» КнААЗ был вынужден отказаться от земельных участков, предназначенных для строительства  жилого комплекса на пересечении проспекта Победы и переулка Дворцовый. В настоящее время реализация проекта приостановлена.

В долгострой превратился и ЖК «Роснефть» на пересечении Аллеи Труда и проспекта Интернациональный, где нефтеперерабатывающий завод еще в 2014 году начал строительство многоквартирного жилого комплекса на 544 квартиры (38,8 тыс. кв. метров) для своих работников. Из-за разногласий с генеральным подрядчиком – компанией «Строитель-РЖД» - строительство было приостановлено, а сроки реализации проекта перенесены на 2022 год. В настоящее время в Хабаровске проходят судебные разбирательства между заказчиком и генподрядчиком. 

«Я буду выходить на высшее руководство «Роснефти». Третий год в самом центре города стоит забор, стороны никак не могут решить вопрос», - заявил мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей КЛИМОВ.

Общественники провели в Комсомольске-на-Амуре рейд по объектам незавершенного строительства. «В результате обследования «недостроев» и «брошенок» сформирован список недостроенных и заброшенных зданий, после чего специалисты займутся разработкой краевой программы, с помощью которой все эти объекты будут либо демонтированы, либо достроены», - рассказали в комитете по управлению имуществом администрации Комсомольска-на-Амуре.

В 2018 году в Комсомольске-на-Амуре планируют ввести в эксплуатацию не менее 25 тыс. кв. метров жилья. Это три многоквартирных жилых дома за счет средств частных застройщиков, а также начать строительство наёмных жилых домов социального использования. Уже определена  территория и выполнены проектные проработки по размещению 6-ти пятиэтажных домов в границах улиц Пионерская – Комсомольская – Летчиков - Красноармейская.

Также в Комсомольске-на-Амуре планируется построить четыре многоквартирных дома для специалистов, приглашенных из других регионов. Речь об этом шла на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Хабаровского края, которое провел в Хабаровске вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В ходе совещания вице-премьер заслушал доклады профильных федеральных министерств о ходе реализации долгосрочного комплексного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Согласно ему, в ближайшие годы в «городе президентского внимания» появятся новые предприятия, и, как следствие, тысячи новых рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов, которых также придется привлекать из других регионов России.

Напомним, комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре предусматривает не только государственное финансирование, но и участие корпораций с государственным капиталом. Такие крупные компании, как РЖД, РусГидро, Роснефть и другие должны соотнести свои планы развития с задачами, поставленными Президентом России по развитию Комсомольска-на-Амуре.

«Для жителей города, как коренных, так и новоприбывших, необходимо создавать соответствующую инфраструктуру, в том числе строить современные комфортные дома. В качестве источника предлагается использовать  программу развития Дальнего Востока и Байкальского региона – до 80 % финансирования будет проходить именно по этой ФЦП», - заявил Юрий Трутнев.

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: КНПЗ  строительство  КнААЗ  Роснефть  жилье 


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