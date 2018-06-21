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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Июля, 10:20 |
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Делегация Хабаровского края провела в Бангкоке переговоры о строительстве сахарного завода
В Бангкоке прошли переговоры о строительстве в Хабаровском крае нового предприятия – завода по производству сахара. Королевство Таиланд посетила с рабочим визитом официальная делегация региона во главе с первым заместителем Председателя Правительства края по вопросам инвестиционной, территориальной и промышленной политики Николаем Брусникиным. Встречи с инвесторами проходили при поддержке Торгового представительства России в Королевстве Таиланд.
Инициатором проекта по строительству завода выступила таиландская компания SutechEngineering. Для участия в рабочих переговорах бизнесмены из Таиланда привлекли финансовых партнеров, которые могут принять участие в проекте. Это Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Япония), Salim Group (Индонезия), Export-Import bank of Thailand. Стороны разработали проект дорожной карты по реализации данного проекта, включая схемы создания совместного предприятия и возможного финансирования, сообщает журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на пресс-службу губернатора и Правительства Хабаровского края.
На встрече особое внимание уделили и развитию сопутствующих производств. Предполагается, наладить глубокую переработку тростникового сахара-сырца, которвый может использоваться в химической и медицинской промышленности, животноводстве, косметологии.
Проектная мощность будущего предприятия составит 1,5 тыс. тонн продукции в сутки. Завод будет перерабатывать сырец, поставляемый из Таиланда и других стран Юго-Восточной Азии, а также работать и с российским сырьем. Общий объем инвестиций оценивается в 200 млн. долларов. Напомним, что в ходе Восточного экономического форума, проходившего в прошлом году во Владивостоке, Губернатор Вячеслав Шпорт подписал соглашение о реализации данного инвестиционного проекта на территории Хабаровского края. Сопровождением данного проекта от имени властей региона занимается Агентство инвестиций и развития края.
В ходе визита делегация Хабаровского края также провела презентацию инвестиционных возможностей региона, в которой приняли участие более 40 компаний Таиланда. Итогом рабочей поездки стала официальная встреча делегации края с Министром промышленности Таиланда Атчакак Сибунруанг. В ходе встречи Николай Брусникин рассказал об инвестиционном потенциале Хабаровского края и мерах поддержки инвесторов в регионе. В свою очередь Атчака Сибунруанг сообщила, что власти Таиланда поддерживают реализацию проекта SutechEngineering по строительству сахарного завода. Также Атчака Сибунруанг высказала большую заинтересованность в реализации инвестиционных проектов и сотрудничеству малых и средних предприятий Таиланда и Хабаровского края.
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