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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 10 Марта, 07:23 |
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Банк "Открытие" предоставил банковскую гарантию ООО "Амурстрой Холдинг" объемом 650 млн рублей
Строительство лесопильного завода в г. Амурск осуществляется в рамках строительства «Дальневосточного центра глубокой переработки древесины в г. Амурск». Это один из крупнейших инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, который включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Является резидентом ТОСЭР.
Строительство Лесопильного завода находится на завершающем этапе. Плановый запуск завода по производству пиломатериалов намечен на 2017 год, а плановая мощность составит 230 тыс. м³ высококачественных пиломатериалов в год.
«Дальний Восток для Банка «Открытие» - приоритетный регион развития. Поэтому для нас крайне важно, что, будучи крупнейшим частным банком в России, мы на деле обеспечиваем важные объекты региональной экономики необходимыми финансовыми инструментами – отметил Ю. Шейко, Заместитель управляющего филиалом по корпоративному бизнесу».
RFP — крупнейший лесопромышленный холдинг Дальнего Востока. RFP объединяет группу технологически связанных компаний полного цикла: заготовка древесины, переработка и доставка продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В основных сферах деятельности холдинг занимает лидирующие позиции в своих сегментах рынка. Организация переработки древесины ведется с применением оборудования от ведущих мировых производителей в партнерстве с ведущими мировыми корпорациями.
Банк «Открытие»* — крупнейший частный банк в России и четвертый по размеру активов среди всех российских банковских групп.** Работает на финансовом рынке с 1993 года. Активы банка и его дочерних компаний по МСФО на 30 июня 2016 года составили 3 087,8 млрд рублей, собственный капитал — 217,8 млрд рублей. «Открытие» - универсальный коммерческий банк с устойчивой диверсифицированной структурой бизнеса и качественным управлением капиталом. Банк развивает следующие ключевые направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами международных агентств Standard&Poor’s (ВВ-) и Moody’s (Ba3).
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(*) Банк « ФК Открытие», работает под брендом банк «Открытие».
(**) Согласно рейтингу Интерфакс-ЦЭА на основании отчетности по РСБУ за 2 квартал 2016 года.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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