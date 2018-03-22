|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 09 Апреля, 22:57 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Хабаровские энергетики поучаствовали в фестивале "Город мастеров"
Таким образом энергетики поддержали Электроэнергетический институт вуза, где учатся их будущие коллеги. Для посетителей Города мастеров они подготовили насыщенную образовательно-просветительскую программу, нацеленную на популяризацию профессии энергетика.
В рамках программы энергетики провели брейн-ринг для старшеклассников ЭнергетикУМ и открыли выставку информационных материалов о хабаровской энергосистеме. Старшеклассники делали снимки на память в тематической фотозоне, испытывали действующую модель парового двигателя и собирали электросхемы.
Представители руководства обоих предприятий - заместитель главного инженера филиала «Хабаровская генерация» АО ДГК Пётр Турченюк и заместитель главного инженера филиала «Хабаровские электросети» АО ДРСК Егор Тымчевский на встрече со студентами ответили на многочисленные вопросы об особенностях профессии и условиях работы в отрасли.
- Мы надеемся, что многие из нынешних студентов по окончании вуза найдут работу на энергопредприятиях именно Дальнего Востока, в том числе - Дальневосточной генерирующей компании, - комментирует заместитель главного инженера филиала «Хабаровская генерация» АО ДГК Петр Турченюк. – В филиале «Хабаровская генерация» каждый четвертый сотрудник – молодой, в возрасте до 35 лет. Это достойная смена квалифицированных специалистов, которой предстоит развивать региональную энергосистему».
- Хабаровские энергетики поучаствовали в фестивале "Город мастеров"
- Власти Хабаровского края обновят дорожную карту по развитию конкуренции
- В Хабаровском крае создают общественную организацию владельцев дальневосточных гектаров
- В Хабаровском крае на Амурском судостроительном заводе идет процесс трансформации производства
- Резидент сахалинской ТОР "Южная" начнет поставку молока осенью
- День китайского инвестора пройдет 18 апреля в Хабаровске
- В Хабаровском крае возобновлены полеты самолетов Л-410
- Бывший главный тренер "Луча" возглавил хабаровский "СКА"
- Средняя скорость городского движения в Хабаровске увеличилась на 14 км/ч
- "СКА-Хабаровск" отказался от услуг Рината Билялетдинова
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.