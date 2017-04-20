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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 10 Мая, 20:54 |
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Участие в Днях PR в Хабаровске подтвердила Китайская ассоциация по связям с общественностью
Мероприятие организовано Российской ассоциацией по связям с общественностью (РАСО), Дальневосточной школой PR и Тихоокеанским государственным университетом при поддержке Министерства культуры Хабаровского края и Комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства Хабаровского края.
Модераторами мероприятия станут президент РАСО, директор по взаимодействию с органами государственной власти Х5 Retail Group Станислав Наумов и признанный эксперт в области регионального брендинга, директор по продвижению территорий и стратегическим коммуникациям коммуникационного агентства АГТ Владислав Шулаев.
Свое участие в Днях PR в Хабаровске подтвердила Китайская ассоциация по связям с общественностью (CIPRA) во главе с заместителем генерального секретаря Китайской международной ассоциации по связям с общественностью Сюй Вэйдун. Так же в состав китайской делегации войдут специалист в области кросс-культурных коммуникаций и российско-китайских отношений, представитель Китайской международной ассоциации по связям с общественностью в РФ Яна Рытникова, заместитель главного редактора газеты «Экономическое обозрение» Мэн Лэй, директор отдела по сотрудничеству с Россией и со странами бывшего СССР Китайской международной ассоциации по связям с общественностью в РФ Сунь Юэ.
Как деятельность одной компании может сказаться на восприятии всего Дальнего Востока? В каких региональных проектах, социальных- и бизнес-практиках заложен наибольший PR-потенциал для региона? Как консолидировать опыт и знания профессионального сообщества в области управления коммуникациями, представителей бизнеса, власти, гражданского общества и СМИ? Ответы на эти и другие вопросы постараются найти участники мероприятия, среди которых представители крупных коммерческих и государственных компаний Дальнего Востока; бренды сферы культуры, искусства и спорта; руководители некоммерческих организаций Хабаровского края; авторы крупных региональных событий и проектов Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, представители средств массовой информации и блогеры.
«Тема «Дней PR в Хабаровске» - брендинг территории – обладает особой значимостью, - рассказывает Станислав Наумов. - Для многих, в том числе и для жителей нашей страны, Дальний Восток и его столица до сих пор являются чем-то экзотическим и малознакомым. Мы постараемся разобраться в причинах такого восприятия и выработать практические рекомендации для региона, обладающего огромным туристическим и промышленным потенциалом. Участие наших китайских коллег в этом мероприятии – тому подтверждение».
Регистрация участников
Досье "Дальневосточного капитала": Цели проведения Дней PR в Хабаровске - проанализировать эффективность современных практик позиционирования региональных брендов в развитии и повышении конкурентоспособности Дальнего Востока. Проект призван оказать содействие установлению прямого диалога и выстраиванию коммуникационных стратегий. Особое внимание будет уделено вопросам разработки информационно-коммуникационного сопровождения важных региональных проектов.
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