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В Комсомольске-на-Амуре развивается военное и гражданское самолётостроение
С появлением новых заказов на авиастроительных заводах края, будут появляться и новые рабочие места. Так прокомментировал итоги «Прямой линии» с Президентом РФ Владимиром Путиным и вопрос с трудоустройством комсомольчанина Петра Литвинцева начальник управления обрабатывающих отраслей промышленности министерства промышленности и транспорта края Алексей Абросимов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Он также напомнил, что авиастроение в крае представлено двумя крупными предприятиями. Так, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Гагарина обеспечен твёрдыми контрактами гособоронзаказа до 2020 года. Ежегодно выходит в строй 10 самолетов Су-35С. На предприятии активно ведется работа с иностранными заказчиками, здесь также производятся комплектующие для регионального пассажирского самолета SSJ-100.
Стабильная загрузка и у Комсомольского-на-Амуре филиала «Гражданские самолеты Сухого». В этом году запланировано производство 25 воздушных судов, на следующий год компания готовится выпустить 36 самолетов. Ведется конструкторская разработка новой модификации SSJ-100 на 75 мест. Помимо этого, прорабатывается вопрос по реализации на базе КнААЗа и ГСС совместного российско-китайского проекта широкофюзеляжного самолета CR929. В с связи с этим большое внимание уделяется подготовке специалистов.
«Вопрос обеспеченности кадрами на авиазаводах края находится на контроле министерства. По нашим данным, сокращений на КнААЗе и ГСС нет. Случай, который был озвучен во время «прямой линии» с Президентом Владимиром Путиным, скорее всего, носит частный характер. Мы обязательно отработаем этот вопрос и разберемся, что именно произошло», - сообщил Алексей Абросимов.
Напомним, во время «прямой линии» поступило сообщение от Пётра Литвинцева - инженера самолётостроения из города Юности. По его словам, после сокращения на авиазаводе, он вынужден работать не по профессии.
Комментирую ситуацию, Алексей Абросимов также подчеркнул, что наряду с техническим прогрессом и с той модернизацией, которая проводится на авиапредприятиях Комсомольска-на-Амуре, возникает потребность в постоянном повышении квалификации кадров. На заводах организованы центры, где сотрудники проходят переподготовку в соответствии с современными стандартами в данной отрасли.
«Прямая линия» Владимира Путина с гражданами страны продолжалась 4 часа 20 минут. За это время Президент России ответил на 79 вопросов. Всего поступило более 2 млн обращений. Впервые в ходе мероприятия глава государства выходил на связь с членами Правительства РФ и губернаторами регионов.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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