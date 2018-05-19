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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Бизнес Дальнего Востока ждет от ярмарки "Наш выбор 27" заключения выгодных соглашений
В этом году мероприятие получило статус международной диалоговой площадки в области торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности. Для проведения бизнес-встреч на краевой набережной уже начали устанавливать «Дом переговоров» - шатер размером 15 на 20 метров.
Одним из главных событий станет заседание Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». Его участники обсудят актуальные для дальневосточников вопросы продовольственной безопасности, законодательные инициативы, которые будут доведены до руководства страны. В работе примут участие представители законодательных собраний из всех дальневосточных субъектов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Теме продовольственного экспорта будет посвящена работа дискуссионной площадки. Здесь представители власти и деловых кругов, научного сообщества обсудят потенциал местных предприятий, а также формы поддержки в развитии торговых отношений со странами АТР. На других «круглых столах» эксперты обсудят вопросы, связанные с предоставлением «Дальневосточных гектаров» и ограничением использования ПЭТ-упаковки.
В рамках деловой программы в этом году предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности края смогут заключить выгодные деловые соглашения с партнерами из российских регионов и стран Азии. Запланировано подписание контрактов между торговыми сетями и производителями минеральной воды, соков и мороженого.
Соглашение о сотрудничестве подпишет ГК «BM Group» и китайская международная компания Сун Линь. Инвесторы планируют вложить средства в строительство совместного деревоперерабатывающего предприятия в Солнечном районе. Сроки реализации проекта: 2018-2023 гг. Продукция глубокой переработки будет реализовываться на внутреннем рынке, а также экспортироваться в Китай.
Трехстороннее соглашение на деловой площадке также подпишут АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд», Дальневосточное НИИ сельского хозяйства и хабаровский филиал пивоваренной компаний «Балтика». В его рамках планируется выращивать ячмень для нужд пивоварения, который сегодня завозится из других регионов.
«Мы постарались организовать работу нашей деловой зоны в ключе федеральной повестки развития агропромышленного комплекса. В ходе последнего Послания Федеральному Собранию РФ глава государства поставил задачу в течение шести лет удвоить объемы несырьевого экспорта. Это направление является ключевым для роста экономики. Здесь мы видим большой потенциал наших краевых предприятий, которые уже работают на азиатских рынках и готовы поставлять больше своей продукции. Наша задача - оказать им в этом посильную помощь», - отметил министр торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.
Напомним, в ходе Всероссийского форума сельхозпроизводителей, который прошел в марте этого года, российский Дальний Восток с его выходами на динамично развивающийся азиатский рынок определен в качестве ключевого направления. Эксперты пришли к единому мнению, что произведенную в регионе продукцию можно с минимальными транспортными издержками поставлять в Китай, Японию, Корею, другие страны АТР.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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