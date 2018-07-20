|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Воскресенье| 12 Августа, 22:20 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Резиденты СПВ Совгавани и Ванино предлагают модернизировать аэропорт Май-Гатка
Сегодняшнее состоянии этого аэропорта не отвечает новыму статусу территории как резидента Свободного порта Владивосток, считают инвесторы.
Резиденты СПВ из Совгавани и Ванино обратились с предложение построить новый аэровокзальный комплекс и обеспечить приемку воздушных судов в ночное время к вице-премьеру – полпреду Президента РФ в ДФО Юрий Трутневу.
По словам работников крупных компаний, работающих на территории районов, они хотят на выходные летать в дальневосточную столицу и тем самым готовы обеспечить загрузку рейсов и работу аэропорта.
По словам главы Советско-Гаванского района Юрий Бухрякова, предложение было поддержано и после решения ряда организационных вопросов можно будет приступить к проектированию. Однако при этом необходимо предусмотреть ремонтные работы в действующем аэропорту.
«Прежде, чем начать строить новый комплекс, нам необходимо отремонтировать старое здание, обеспечить безопасность полетов, потому что быстро мы новый комплекс не построим», - сказал Юрий Бухряков.
- Резидент ТОР "Николаевск" завершает первый этап строительства и разработки золоторудного месторождения
- Резиденты СПВ Совгавани и Ванино предлагают модернизировать аэропорт Май-Гатка
- В Хабаровском крае начались работы по строительству ЛЭП для ТОР "Николаевск"
- Планы освоения Большого Уссурийского острова обсудили на Амурском экономическом форуме
- Арбитражная "клоунада" вокруг ТЦ "Счастье" в Хабаровске продолжается
- В Хабаровске открыт парк железнодорожников
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- В Комсомольске-на-Амуре открылся Научно-образовательный центр робототехники
- В Комсомольске-на-Амуре открылся краевой бизнес-инкубатор
- Первый блок парома ледового класса для Сахалина вышел на свет
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.