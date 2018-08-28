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09 Ноября 2016, 14:07 | Регион сегодня

В Хабаровском крае подписан Кодекс добросовестных практик в сфере торговли

В Хабаровском крае производители продуктов питания и сети подписали Кодекс добросовестных практик, который призван закрепить обязательства сторон по исполнению новой редакции закона "О торговле".

Документ также станет основой региональной политики на продовольственном рынке. В ее рамках местные предприятия получат поддержку в продвижении своей продукции, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.

Ранее к соглашению присоединились и муниципальные районы края. Всего документ подписали 274 торговые сети и 299 предприятий – производителей. В итоговой церемонии приняли участие наиболее крупные игроки продовольственного рынка. Подписав документ, они взяли на себя обязательства не завышать цены и торговые надбавки, добросовестно исполнять законодательство.

В ходе церемонии отмечалось, что нововведения в законодательстве, которые вступили в силу в середине этого года, нацелены на расширение ассортимента, повышение качества товаров, поддержку производителей, которые в непростых экономических условиях вынуждены снижать объемы выпуска. Кроме того, поправки ужесточают штрафные санкции. Нововведения прошли широкое обсуждение в муниципальных районах края. Это позволило участникам рынка сгладить «острые углы» и прийти к общим договоренностям.

Как отметил генеральный директор ЗАО «Переяславский молочный завод» Виталий Саляхеев, сегодня предприниматели готовы выстраивать более прозрачные отношения и настроены на конструктивное сотрудничество. По его словам, Кодекс будет способствовать более эффективному взаимодействию всех участников рынка для продвижения местной продукции, развития мощностей. Для решения этой задачи предприятия объединились в Ассоциацию, на первом заседании которой было принято решение создать логотип для местных продуктов.

По словам губернатора Вячеслава Шпорта, продуктовый бренд края станет знаком качества для местных производителей.

«В регионе проводится большая работа по поддержке местных производителей. Мы вывели на мировой уровень авиационную промышленность региона. Сегодня делаем ставку на развитие продовольственного рынка. Здесь уже есть определенные результаты – наши торговые марки востребованы в крае и соседних регионах. Мы должны помочь предприятиям региона выйти на новый уровень, завоевывать внешние рынки сбыта. Это государственная задача, реализация которой поможет повысить самообеспеченность края собственными товарами, увеличить ассортимент. Продуктовая марка региона, разрабатываемый бренд - повысит узнаваемость наших товаров, станет подтверждением их хорошего качества и конкурентоспособности», - сказал губернатор Вячеслав Шпорт.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: торговля 


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