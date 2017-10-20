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В Хабаровском крае будут развивать сельхозкооперативы на "дальневосточном гектаре"
Подписи под документом поставили гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков, председатель комитета потребительского рынка и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу и гендиректор краевого сельскохозяйственного фонда Денис Койков.
В рамках соглашения уже разработана «дорожная карта» совместных мероприятий. Среди них – проведение анализа рынка товаров Хабаровского края, разработка нового бренда продукта, произведенного на «дальневосточном гектаре», содействие сбыту продукции, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
«Подписание соглашения – знаковое событие для Хабаровского края, потому что реализация федеральной программы только набирает обороты, а мы уже сейчас начинаем отрабатывать механизмы сбыта продукции, произведенной на «дальневосточном гектаре». Уверен, наша совместная работа будет направлена на то, чтобы дальневосточники имели возможность свободно реализовывать свои товары в торговых точках края», - отметил Николай Крецу.
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке заключило еще два соглашения, направленных на развитие потребительской кооперации. Одно из них – с Российской саморегулируемой организацией ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов союз «Агроконтроль» направлено на проведение различных обучающих семинаров по развитию кооперации на «дальневосточном гектаре», а также совершенствование существующих мер поддержки граждан.
В рамках еще одного соглашения с Центральным союзом потребительских обществ Российской Федерации («Центросоюз») планируется внедрять передовые практики кооперативного развития в систему дополнительного профессионального образования и профессионального обучения, продвигать проекты по закреплению и привлечению трудовых ресурсов на Дальнем Востоке.
Напомним, 8-9 ноября в Хабаровске проходит первая Всероссийская конференция по кооперации и малому предпринимательству на «дальневосточном гектаре». Участие в ней принимают более 200 экспертов-практиков со всей страны. Организатором мероприятия выступило Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке совместно с Правительством Хабаровского края.
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