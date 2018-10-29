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Пятница| 09 Ноября, 21:05 |
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Советское наследие тянет на дно ЖКХ бамовских поселков в Хабаровском крае
Многие поселки вдоль БАМа строились на перспективу увеличения населения. Среди таких населенных пунктов поселки Новый Ургал, Герби, Сулук, Солони, Этыркен, Алонка. При этом жителям также приходится платить за квартиру больше, чем в других селах.
«На самом деле там живёт от 300 до 600 человек, а котельные были рассчитаны мощностью на 20-25 тысяч населения», - рассказал глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.
По его словам, 150 млн рублей - это только долг за потребленное топливо, уголь и электроэнергию. По словам Алексея Маслова, ситуация напрямую сказывается на районном бюджете.
«Сегодня эти долги частично вешают на бюджет. Например, в этом году мы уже 40 миллионов рублей выплачиваем за потребленный уголь. Я считаю, что нужно находить новые методы, чтобы бюджет не покрывал долги предприятия, а они работали самостоятельно», - рассказал глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.
Выход из сложившейся ситуации местные власти видят в модернизации и переходе на модульные котельные. Первая такая котельная была установлена в поселке Этыркен.
Предварительные расчеты показывают, что модульные котельные позволяют экономить до 70 % топлива. За счет этого новые котельные окупятся за 2-3 года.
Сейчас в районе делают предварительные расчеты для того, чтобы в 2019 году обратиться в адрес правительства региона с просьбой о реализации программы реконструкции котельных.
Муниципальная власть надеется, что новый губернатор, объявивший тотальную экономию бюджета, не будет «затягивать ремень» за счет жителей хабаровского Севера.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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