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Китайские браконьеры выдворили российских рыбаков с берегов Амура и Уссури
Попытки незаконного лова белорыбицы во внутренних водах Российской Федерации они предпринимают круглосуточно, в то время как дальневосточники лишены возможности официальной рыбалки.
«На реках Амур и Уссури в Хабаровском крае отсутствуют участки организованного лова рыбы для граждан Российской Федерации. Хотя, при создании условий, я считаю, многие бы вышли на эти участки и организованно добывали рыбу, - отметил Игорь Бондарев. – Но участвуют в этом только китайские граждане, которые пытаются и в наши внутренние воды заходить и ловить рыбу», - заявил Начальник Пограничного управления ФСБ России Хабаровскому краю и ЕАО Игорь Бондарев.
Он отчитался перед депутатами Хабаровского края о деятельности ведомства и озвучил ряд проблемных вопросов. По его словам, Ежегодно пограничники участвуют в мероприяетиях по охране морских биоресурсов. Контроль за прохождением путины начинается с января и завершается в сентябре, - одна за другой на нерест идут корюшка, сельдь, а затем и лососевые виды рыб.
В период нерестового хода возбуждено 509 административных дел. Объем проконтролированного вылова биоресурсов в местах доставки составил 360 тонн, на рыбопромысловых участках – более 18 тысяч тонн.
Олег КУЛЬГИН.
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