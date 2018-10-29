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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 09 Ноября, 21:05 |
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Свыше 5000 соотечественников переселились в Хабаровский край
Как рассказала первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края Инна МАЛИНИНА, с 2016 по 2018 годы программой планировалось переселение 4 170 соотечественников. Однако уже на 1 октября этого года численность прибывших в Хабаровский край соотечественников составила 5 351 человек.
Вопрос о ходе реализации государственной региональной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих за рубежом» обсудили на ноябрьском заседании комитета Законодательной Думы края по социальной защите населения и здравоохранению.
Большинство соотечественников в качестве территории проживания выбирают краевую столицу, затем г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский и Верхнебуреинский районы. Переезжают же в основном из Таджикистана, Казахстана, Украины, Армении, Узбекистана.
Большинство переселенцев – 76,6 процента – являются людьми трудоспособного возраста. Согласно предоставленным ими документам, уровень профессионального образования участников программы достаточно высок: 2 783 человека имеют высшее, неоконченное высшее и среднее профессиональное образование (представители рабочих профессий – арматурщики, бетонщики, сварщики, водители, инженеры, бухгалтеры, финансисты, экономисты, средний и старший медицинский персонал, работники сферы услуг), 543 человека имеют основное и полное среднее образование.
«Более 80 процентов участников программы трудоустроились на предприятиях строительной отрасли, в сфере оптовой и розничной торговли, предоставления бытовых услуг, в медицине и образовании. 198 соотечественников зарегистрировали свой бизнес как индивидуальные предприниматели», - отметила Инна Малинина.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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