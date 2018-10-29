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В международном аэропорту Хабаровск открыли новый рейс на Хайнань
9 ноября в терминале международных авиалиний аэропорта Хабаровск состоялось торжественное открытие рейса авиакомпании «ИрАэро» на китайский остров Хайнань в Хайкоу.
Чартерные перелеты из аэропорта Хабаровск в Китай в рамках программы туроператора «Жемчужная река» запланированы один раз в неделю. Прилет из Хайкоу в Хабаровск - по четвергам, вылет из Хабаровска - по пятницам. На рейсах задействованы широкофюзеляжные Boeing 777-200ER вместимостью 371 место (11 бизнес, 360 эконом).
Хайкоу - столица южнокитайской провинции Хайнань, находится на северном побережье одноименного острова, который часто называют «Восточными Гавайями». Субэкваториальный климат, тропические леса, фруктовые плантации манго, бананов и ананасов, пляжи и белый песок, изумрудное море с прозрачной водой круглый год привлекают на остров сотни тысяч туристов.
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Хабаровский аэропорт» - главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск. Международный аэропорт Хабаровск - крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более 2 млн. пассажиров.
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