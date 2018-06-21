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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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10 Января 2013, 12:37 | Регион сегодня
ТТК выиграл конкурс Арбитражного суда Хабаровского края на предоставление услуг связи
В рамках государственного контракта, заключенного по итогам открытого конкурса, ТТК-Дальний Восток (ТТК-ДВ), региональное предприятие Компании ТТК, предоставило Арбитражному суду Хабаровского края безлимитный доступ в Интернет со скоростью передачи данных 20 Мбит/с.
Также специалистами ТТК-Дальний Восток организован цифровой канал связи по технологии IP VPN L2 между подразделениями суда.
«Мы рады укреплению сотрудничества с крупнейшей госструктурой края, – прокомментировал исполняющий обязанности генерального директора ТТК-Дальний Восток Иван Линник. – Победа нашей компании в открытом конкурсе подтверждает качество предоставляемых нами услуг и высокий уровень сервиса».
Пресс-служба ТТК.
Теги: арбитражный суд связь интернет
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