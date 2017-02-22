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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Более 300 млн рублей направят в Хабаровском крае на благоустройство дворовых территорий
«В этом году в стране начата реализация масштабного проекта «ЖКХ и комфортная среда», направленная на благоустройство дворовых территорий, а также мест массового пребывания людей. На эти цели будет выделено свыше 300 млн рублей из федерального и краевого бюджетов», - сообщил на пресс-конференции министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин.
Соответствующий проект реализует Министерство строительства и ЖКХ России. Его стоимость оценивается в 20 млрд рублей. Текущий год считается «пилотным», период действия – пять лет.
Впервые у жителей региона появилась возможность самим решить, какими будут их дворовые территории, сколько скамеек и урн они там установят. Жильцы смогут сами проектировать зоны отдыха, детские площадки, проезды и парковки. Все свои предложения по модернизации дворовых территорий жители должны направить в муниципалитеты.
До 1 апреля все местные органы власти должны утвердить и опубликовать в Интернете основные и дополнительные виды работ с их стоимостью. В перечень основных входят, например, асфальтирование подъездных путей, установка скамеек, урн, дополнительных фонарей и так далее. Обязательно должен учитываться принцип безбарьерности для всех маломобильных групп — инвалидов, пожилых людей, мам с колясками.
А в список дополнительных работ включены детские и спортивные площадки, хоккейные «коробки», автомобильные парковки и озеленение территорий.
Планируется к проектным работам привлечь студентов – будущих архитекторов и дизайнеров.
За реализацией проекта будет следить специальная региональная комиссия, в которую войдут общественники, активные жители, представители власти, управляющих компаний и даже архитекторы.
Вера КАЛИНИНА.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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