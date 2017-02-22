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Среда| 15 Марта, 02:51 |
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Чегдомынская обогатительная фабрика приобретает импортозамещающую продукцию красноярского завода
Поставленная партия из шести единиц насосного оборудования, являющегося аналогом продукции английской фирмы Warman, уже вторая. Первая партия насосов, разработанных специально для нужд чегдомынского предприятия, эксплуатируется там с 2016 года, - сообщает НИА Красноярск.
Обогатительная фабрика «Чегдомын» АО «Ургалуголь» (входит в компанию СУЭК) была введена в строй в декабре 2015 года. Ее проектная мощность составляет 6 млн тонн переработанного угля в год. В планах – наращивание объемов выпуска продукции примерно по 1 млн тонн в год..
Напомним, рабочий поселок Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края попал в число первоочередных для господдержки пяти монопоселений России. Программа развития, рассчитанная до 2020 года, была презентована командой Хабаровского края в Сколково первому заместителю Председателя Правительства РФ Игорю Шувалову.
На сегодня в Верхнебуреинском районе увеличиваются мощности по добыче и переработке угля, начинают реализовываться крупные инвестиционные проекты (включая добычу олова и природного газа). Также ведется серьезная реконструкция БАМа. В результате реализации крупных проектов в регионе планируется создание более 2 тысяч новых рабочих мест. Главной целью проекта предполагается формирование в Чегдомыне пространства для жизни людей, работающих на объектах «Ургалугля», «Дальгазресурса», Правоурмийского месторождения (включая обсуживание растущих грузопотоков на БАМе).
Основным звеном в создании городской среды должен стать малый бизнес. В этом году в Чегдомыне заработает в полную силу Центр развития предпринимательства, его специалисты уже проходят обучение в Хабаровске.
Определены в программе и конкретные шаги по формированию промышленной площадки под размещение производств. Сегодня существует семь проектов, подтвержденных финансированием. С инвесторами подписаны предварительные соглашения на 1 миллиард рублей инвестиций и создание 500 рабочих мест.
Вера КАЛИНИНА.
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