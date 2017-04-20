|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 10 Мая, 20:54 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В строительство АВК международного аэропорта Хабаровск (Новый) инвестируют 4,5 млрд рублей
Проектом предусмотрено строительство терминала внутренних воздушных линий площадью более 26 тысяч кв. м. и обустройство привокзальной площади с подъездами для легковых автомобилей и общественного транспорта, парковочной и пешеходными зонами. Пропускная способность нового терминала составит 1 200 пассажиров/час или до 3 млн пассажиров в год.
Новый 3-х этажный терминал будет обеспечен современным оборудованием для быстрого и удобного прохождения всех видов контроля и основных технологических процедур. При его проектировании были учтены все необходимые условия для максимального сокращения времени обслуживания пассажиров и эффективного использования трансферного потенциала аэропорта Хабаровск. В новом терминале будут оборудованы комфортные зоны ожидания и регистрации, разместятся магазины, зоны общепита и бизнес-залы. Также предусмотрены все условия для путешествия пассажиров с ограниченными физическими возможностями и детьми.
В проект будет инвестировано около 4,5 млрд рублей. Реализацию проекта строительства нового АВК будет осуществлять созданное в рамках ТОСЭР «Хабаровск» АО «Международный аэропорт Хабаровск» за счет привлечения частных инвестиций, в т.ч. иностранных. Генеральный проектировщик - немецкая компания «Ассманн БЕРАТЕН+ПЛАНЕН» («ASSMANN BERATEN + PLANEN» LLC).
Строительство нового терминала, проект которого был одобрен Главгосэкспертизой РФ, начнется летом текущего года. Планируемое окончание строительства – начало 2019 года.
Досье "Дальневосточного капитала": ОАО «Хабаровский аэропорт» - главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый). Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, занимающий 1 место в регионе по количеству перевозимых пассажиров и грузов в регионе – ежегодно обслуживающий около 2 млн. пассажиров и 30 тыс. тонн грузов.
- В Хабаровске обсудили природные ресурсы и экологию Дальнего Востока и собрали макулатуру
- В строительство АВК международного аэропорта Хабаровск (Новый) инвестируют 4,5 млрд рублей
- Участие в Днях PR в Хабаровске подтвердила Китайская ассоциация по связям с общественностью
- В Хабаровском крае 5000 владельцев "дальневосточного гектара" вызвали мобильную бригаду
- Хабаровская выставка-ярмарка "Наш выбор – 27" нацелена на страны АТР
- ОРВ – для улучшения делового климата
- "Хабаровский Аэропорт" и консорциум японских инвесторов подписали соглашение
- Еще одна дальневосточная ТОР получила свой юридический статус
- В Хабаровске появился новый формат делового общения для предпринимателей пищевой и перерабатывающей отраслей ДФО
- "Хабаровская генерация" очищает берега Амурской протоки
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.