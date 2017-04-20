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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 10 Мая, 20:54 |
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В Хабаровске обсудили природные ресурсы и экологию Дальнего Востока и собрали макулатуру
Ученые, практики, представители государственных структур, бизнес-сообществ России, Японии, Китая обсудили вопросы сохранения экологического баланса и биоразнообразия Тихоокеанского региона. Речь шла, в частности, о влиянии климатических изменений на технологии и экономику государства, результатах мониторингов воздушного пространства и многолетней мерзлоты, внедрении беспилотных летательных аппаратов, профессиональной подготовке кадров.
Форум, инициатором которого стал Тихоокеанский государственный университет, проводился во второй раз, и, как отметил ректор ТОГУ Сергей Иванченко, будет ежегодным.
«Обсуждение вопросов по сохранению экологии Хабаровского края, Дальнего Востока, Тихоокеанского региона с вовлечением международного экспертного сообщества крайне актуально, - отметил Сергей Иванченко. – Ключевая цель проведения мероприятия, которую нам удалось достичь, - выстраивание взаимопонимания между наукой, промышленностью и административными структурами. Каждый из участников определил будущие задачи и оценил возможности их реализации.
В рамках экофорума прошли круглые столы по следующим направлениям: «Изменение климата: причины, последствия, решения», «Промышленная экология», «Природные ресурсы как основа экономики государства», «Проблемы экологии и защита окружающей среды глазами детей и молодежи». В дискуссиях приняли участие руководители и сотрудники предприятий, госслужащие, общественные деятели из разных районов Хабаровского и Приморского краев, Республики Саха (Якутия), а также гости из Японии и Китая.
Как сообщили в пресс-центре ТОГУ, Международный научно-практический форум стал завершением серии мероприятий, посвященных защите окружающей среды. На протяжении месяца преподаватели и студенты факультета природопользования и экологии ТОГУ инициировали и проводили для учащихся школ и вузов Хабаровского края лекции и научно-практическую конференцию. Они также привлекли учащуюся молодежь к сбору макулатуры и организовали совместно с постоянным партнером ТОГУ – общественной ассоциацией «Мусасино Тама – Хабаровск» посадку саженцев кедра на главной набережной Хабаровска.
В рамках форума состоялся студенческий «ЭКОфест», в программе которого прошли экологическая викторина, демонстрация фильмов турклуба «Грани», фотовыставки, а также «Дармарка» и выступление творческих коллективов ТОГУ/
Форум, инициированный Тихоокеанским госуниверситетом, организован при поддержке лесопромышленного холдинга «РФП Групп», компании «Ухта-Пром», проекта «Освоениелесов.рф», Лесопромышленной компании ООО «Леспром ДВ» и участии Дальневосточного научно-исследовательского института лесного хозяйства, Института водных и экологических проблем ДВО РАН, Института горного дела ДВО РАН, Общероссийского народного фронта, комитета по развитию промышленности совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при губернаторе Хабаровского края.
Вера КАЛИНИНА.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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