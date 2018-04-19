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Четверг| 10 Мая, 22:47 |
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В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
В Ванино в ожидании отправки паромами на Сахалин скопилось около 200 железнодорожных вагонов с продовольствием, стройматериалами и другими товарами.
Ситуация на паромной переправе стала усложняться с марта после вывода на ремонт парома «Сахалин-9». К концу апреля она обострилась до предела. К 25 апреля количество застрявших на переправе вагонов достигло 400, а грузовых автомобилей – около полусотни, остров оказался перед угрозой дефицита продовольственных товаров и строительных материалов.
Только тогда руководство Сахалинского морского пароходства среагировало на ситуацию. Было принято решение увеличить грузовую вместимость паромов за счет сокращения перевозки пассажиров, предложив им воспользоваться воздушным транспортом. Также для увеличения пропускной способности паромной переправы Ванино-Холмск-Ванино с международных линий на Корею и Китай сняли контейнеровоз «Патриа», имеющий аппарель для заезда автомобилей, и поставили на сахалинскую переправу. Использовать его для перевозки автотранспорта невыгодно, но у пароходства не осталось выбора.
Функционирование на линии Ванино-Холмск-Ванино дополнительного судна сразу дало результат, отметили в судоходной компании. При заявленной в апреле суточной норме в 14 железнодорожных вагонов ОАО «Сахалинское морское пароходство» перевозило 18 вагонов. В мае при согласованных к перевозке 16 вагонах фактически вывозится 21 вагон в сутки.
За время работы морских судов по данной схеме перевезено более 350 грузовых и 90 легковых автомобилей, а также около 340 вагонов. Однако с учетом постоянного прибытия в Ванино новых железнодорожных составов с грузами для Сахалина кардинально проблему решить не удалось.
Моряки столкнулись с наличием большого числа тяжелых вагонов (с металлоконструкциями, железобетонными изделиями и прочее), количество постановки которых на паром технологически ограничено, так как. это влияет на остойчивость, осадку судна и безопасность мореплавания. Предложения ОАО «Сахалинское морское пароходство» о необходимости ритмичности подачи и пропорциональности тяжелых и легких вагонов положительного отклика у грузоотправителей не нашли.
Однако в СМП оптимизме не теряют. 10 мая на линию вышел отремонтированный паром «Сахалин-9», благодаря чему их количество увеличилось до трех. Остался работать на переправе и теплоход «Патриа». Руководство пароходства обещает навести порядок с перевозкой грузов до конца мая.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
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