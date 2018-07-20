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Резидент ТОР "Николаевск" завершает первый этап строительства и разработки золоторудного месторождения
К реализации проекта «Строительство золотодобывающего предприятия на месторождении «Полянка», в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», компания «НГК Ресурс» приступила в марте 2018 года. А уже в сентябре резидент ТОР «Николаевск» планирует запустить первый этап инвестиционного проекта общей стоимостью 1,7 млрд рублей.
За период менее полугода разработки золоторудного месторождения, находящегося в 80 км от Николаевска-на Амуре, резидент ТОР «Николаевск» превратил лесную площадку в «индустриальный поселок». Осуществлена расчистка площадки, смонтирован пирс на реке Амур, построены внутриплощадочные грунтовые дороги, а также грунтовая дорога от пирса к участку, установлены вспомогательные сооружения - дизельный генератор, модульные склады ГСМ, водозаборные сооружения, построена линия электропередач.
В ближайшее время работники будут заселены в построенное общежития. Кроме того, на участке располагается столовая и банно-прачечный комплекс.
ООО «НГК Ресурс» ведет работы по монтажу дробильно-сортировочного цеха, дробилок, грохотов, конвейерных лент, а также резервуара для выщелачивания раздробленной руды цианистым натрием, который необходим для получения золота с использованием метода кучного выщелачивания, труб для подачи готового раствора и золотоизвлекательной фабрики с оборудованием. Кроме того, расчищен карьер для добычи руды, проводится рытье траншей, бурение скважин. Временная лаборатория ежедневно забирает 80 проб для определения содержания золота в рудах. На площадке проекта задействовано 30 единиц специализированной техники и более 200 работников.
Особое внимание на предприятии уделяется мерам экологической безопасности. Все сооружения, в которых осуществляется хранение цианистого натрия, рассчитаны на землетрясение мощностью 9 баллов.
Запуск первого этапа строительства запланирован на сентябрь 2018 года. Также получено положительное заключение государственной экологической экспертизы по второй очереди строительства.
По предварительным данным геологической разведки, золотодобывающее предприятие на месторождении «Полянка» будет самым крупным в Хабаровском крае. Реализация проекта позволит дополнительно создать в регионе 260 рабочих мест.
Напомним, в настоящее время по соглашениям с АО «КРДВ» реализацию инвестиционных проектов ведут 1118 резидентов свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития. Уже запущены 130 проектов, в реализацию которых резиденты вложили свыше 140 млрд рублей и создали порядка 14 000 новых рабочих мест.
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