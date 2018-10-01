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10 Октября 2016, 15:19 | Регион сегодня |

Фонду развития Дальнего Востока поручено предусмотреть квоту для Комсомольска-на-Амуре в рамках программы поддержки малого бизнеса

Комплексное развитие Комсомольска-на-Амуре обсудила делегация Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в состав которой вошли председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров, член этого комитета Вячеслав Штыров и председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Вместе с заместителем Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артуром Ниязметовым и губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом они посетили крупнейшие промышленные предприятия города и объекты, входящие в долгосрочный план комплексного развития Комсомольска-на-Амуре. Сенаторы осмотрели ход реконструкции Драматического театра, городскую набережную, а также приняли участие в совещании по развитию транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры города, пишет журнал "Дальневосточный капитал".

Как напомнил Артур Ниязметов, комплексный план социально-экономического развития города включает в себя 33 организационных мероприятия и 27 объектов инфраструктуры. Среди них необходимые изменения в законодательство, меры тарифного регулирования и объекты инфраструктуры города, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Минвостокразвития России.

«Для того, чтобы исключить сбои в реализации комплексного плана по решению Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева создана рабочая группа с участием всех вовлеченных в процесс развития города органов власти и организаций, - рассказал замминистра. - Руководителем рабочей группы является Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка».

Часть мероприятий будет реализована уже до конца текущего года. В частности, будет сдан комплекс обезжелезивания и деманганации, уже началась реконструкция Драматического театра и благоустройство набережной, начата реализация мероприятия по созданию межрегионального центра профессиональных компетенций, с опережением графика разработана проектно-сметная документация по строительству Инженерной школы.

«Хочу отметить, что правительство края все новые проекты федерального центра применяет в первую очередь в Комсомольске-на-Амуре, - сказал Артур Ниязметов. - Буквально два месяца назад по поручению Президента были внесены изменения в ФЦП развития образования, где были предусмотрены меры по созданию и развитию детских технопарков. В проведённом конкурсе победил детский технопарк "Кванториум" в Комсомольске-на-Амуре».

Среди уже реализованных мероприятий Артур Ниязметов выделил создание центра сертификации и испытаний для оказания помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, проведение ежегодного общероссийский конгресса инженеров «Наука – Инженер – Промышленность», в котором приняло участие более 400 человек. В полном объёме в инвестпрограмму группы компаний РАО ЭС Востока включено финансирование реконструкции городских тепловых сетей и строительство подстанции. Артур Ниязметов также отметил, что Фонду развития Дальнего Востока поручено предусмотреть квоту для Комсомольска-на-Амуре в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства.

Сенаторы отметили, что в Совете Федерации готовы активно подключатся к вопросам, связанным с развитием Комсомольска-на-Амуре. Речь идет, в первую очередь, о формировании федерального бюджета на 2017 год и включения в него статей по финансированию долгосрочного плана.

«Мы готовы подключиться на этапе формирования бюджета на следующий год, чтобы все запланированное было выполнено, - рассказал Дмитрий Азаров. - Кроме того, если потребуется принятие дополнительных законодательных решений по развитию Комсомольска-на-Амуре, по преференциям, то мы также к этому подключимся. Мы должны не просто контролировать, но и принимать деятельное участие в реализации плана».

Стоит отметить, что активное участие в создании будущего облика города принимают и сами комсомольчане. От горожан постоянно поступают предложения по стратегии развития города, лучшие инициативы будут отмечены.

«Как мне кажется, наш город сейчас стоит на пороге чего-то очень большого и значимого, что сильно повлияет на его нынешнюю жизнь и на его будущее, сделает его интересным и привлекательным для молодёжи, - сказал заместитель начальника Управления социальной деятельности Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Гагарина Илья Серых. - Принятый план, в первую очередь, направлен на молодёжь, поэтому мы - молодые комсомольчане - должны активно включиться в работу по созданию нового облика Комсомольска-на-Амуре».

Журнал "Дальневосточный капитал".

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