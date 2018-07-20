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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 24 Августа, 15:19 |
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Власти Хабаровского края не намерены сокращать финансовую поддержку малого бизнеса
В городском дворце культуры прошло итоговое пленарное заседание, участие в котором принял Губернатор Вячеслав Шпорт, главный федеральный инспектор по Хабаровскому краю Виталий Крючков, представители Минэкономразвития России, Центрального Банка, Корпорации МСП, сообщает журнал "Дальневосточный капитал".
На заседании подвели итоги работы на круглых столах, которая проходила в течение двух дней.
Губернатор Вячеслав Шпорт подчеркнул, что власти региона реализуют уже восьмую по счету госпрограмму поддержки бизнеса с объемом финансирования до 2020 года более 7 млрд. рублей. Работает программа предоставления льготных займов, поручительств, субсидий, грантов. Только в прошлом году прямую финансовую поддержку получили 768 субъектов МСП на сумму около 760 млн. рублей, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Правительстве Хабаровского края.
«Мы действуем в русле недавно принятой Правительством России стратегии развития МСП до 2030 года, при этом стараемся применять проектный подход в реализации новых инициатив. Среди них, например, создание "МФЦ для бизнеса" в пилотных населённых пунктах - Чегдомыне, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске. Мы запланировали сформировать "одно окно" на базе действующих МФЦ путем создания на их территории "бизнес-зоны". Предприниматель сможет получить здесь и комплекс госуслуг, и дополнительную информацию по всем видам господдержки. Продолжаем также внедрение маркетингового Бизнес-навигатора в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске, поддерживаем развитие социального предпринимательства», - отметил Вячеслав Шпорт.
Предприниматели в ходе пленарной сессии могли задать вопросы представителям власти. В ходе дискуссии поднимались темы подготовки кадров, доступности кредитования, снижения административных барьеров и т.д. Итогом форума станет резолюция, которая будет направлена во все органы власти, финансовые организации и институты развития.
Напомним, что на Дальневосточный бизнес-форум в Хабаровск приехали около 700 человек. Это предприниматели из Сахалинской области, Приморского края, Амурской области, ЕАО, Республики Саха (Якутия). Они обсуждали вопросы улучшения инвестиционного климата, развитие бизнеса в социальной сфере, финансовые инструменты, совершенствование контрольно-надзорной деятельности и т.д. Для бизнесменов работали общественные приемные, где участники форума могли получить консультации от краевых институтов поддержки предпринимательства, налоговой службы.
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