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10 Октября 2017, 09:25 | Регион сегодня |

400 млн рублей выделено на реконструкцию набережной в Комсомольске-на-Амуре

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета 400 млн рублей бюджету Хабаровского края для реконструкции набережной реки в Комсомольске-на-Амуре.

«Проект в начале года уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы России и полностью готов к реализации. Его общая стоимость составит более 2 млрд рублей. Все работы по реконструкции набережной планируется завершить до 2020 года. В 2017 году на реконструкцию выделяется 400 млн рублей из федерального бюджета. Эти средства предназначены для проведения демонтажных, культурологических работ, берегоукрепления набережной, строительства и возведения временных сооружений», – уточнил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.

Проект реконструкции набережной в Комсомольске-на-Амуре предусматривает монтаж гидрозащитного сооружения вдоль береговой линии, обустройство прогулочных дорожек, смотровой площадки выходов к воде. Также запланировано благоустройство зон озеленения, центрального пляжа, зимнего катка и строительство семи площадок для спортивного отдыха горожан. Протяженность обновленной набережной составит 2,8 километра.

«Всего в 2017 году запланирована реализация 22 объектов инфраструктуры. При этом в корректировке федерального бюджета, утвержденной Президентом Российской Федерации, 1,3 млрд рублей по предложению Минвостокразвития России дополнительно были предусмотрены на создание инженерной школы, строительство детского больничного комплекса и реконструкцию городской набережной», - уточнил Артур Ниязметов.

Напомним, проект реконструкции набережной Комсомольска-на-Амуре   входит в долгосрочный план социально-экономического развития города, разработанный по поручению Президента страны и утвержденный Правительством РФ. Долгосрочный план обеспечивает решение ключевых задач по созданию в городе комфортной среды проживания, повышения качества жизни комсомольчан, дальнейшему развитию промышленного потенциала, социальной сферы, модернизации инженерной инфраструктуры. Он состоит из двух разделов. Первый - 33 мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие города в период с 2016 по 2025 годы. Второй раздел – перечень из 27 объектов образования, здравоохранения, культуры и туризма, физической культуры, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры.

Федеральным законом от 1 июля 2017 года №157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотрено предоставление в 2017 году дополнительной субсидии на софинансирование объектов капитального строительства региональной (муниципальной) собственности, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые направляются из местных бюджетов.

Документ по выделению средств из федерального бюджета на реконструкцию набережной в Комсомольске-на-Амуре рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 5 октября 2017 года.

Журнал "Дальневосточный капитал".

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