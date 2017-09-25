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ГК "Холдоми" в Хабаровском крае станет частью туристического маршрута "Снег Востока"
Во встрече приняли участие представители Хабаровского края и Приморья. «Снег Востока» станет одним из маршрутов межрегионального проекта «Восточное кольцо России». В него войдут горнолыжные комплексы и туристические объекты Сахалина, Приморья и Хабаровского края. Возможно, в дальнейшем к проекту присоединятся Камчатка и ЕАО.
Как сообщили в управлении по туризму министерства культуры края, регион в новом турпродукте представит горнолыжный комплекс «Холдоми», расположенный в Солнечном районе. На сегодняшний день это курорт международного уровня. Его общая площадь составляет 56 гектаров, высота снежной вершины – 853 метра. В будние дни он принимает от 500 до 700 туристов в день, в выходные - от 1,5 до 2 тысяч человек. «Холдоми» входит в состав туристско-рекреационного кластера «Комсомольский». В ближайшее время здесь планируется создать новые горнолыжные трассы с системами оснежения и ночным освещением. После модернизации ГЛК сможет круглогодично принимать до 240 тысяч туристов.
Напомним, в регионе успешно реализуется государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы». Общий объем ее финансирования на период до 2020 года составит 9,1 млрд. рублей, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Правительстве Хабаровского края
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