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На набережной в Хабаровске открыли самый большой на Дальнем Востоке каток
В Хабаровске на набережной стадиона им. Ленина официально открылся самый большой каток в регионе и на Дальнем Востоке, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Жителей и гостей города поприветствовал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
- Каток стал местом притяжения для всех хабаровчан и гостей нашего города. Мы постарались сделать все, чтобы пребывание здесь было комфортным и безопасным. Впервые предусмотрели зону безопасного катания для маленьких детей. Уверен, для многих наш каток станет местом, с которого начинаются большие спортивные победы! - отметил губернатор края.
На торжественной церемонии открытия выступили спортсмены, волонтёры и артисты - юношеская сборная центра развития хоккея с мячом, воспитанники Хабаровского краевого центра развития хоккея "Амур" и школы фигурного катания "Мастер" и другие.
Как и в прошлом году, напротив катка в помещении универсального спортивного комплекса организованы помещения для переодевания, прокат и фудкорт. Работать каток будет круглосуточно с перерывами на дополнительную заливку и шлифовку.
Набережная Хабаровская – визитная карточка города и один из главных его туристических объектов. Здесь проходят массовые культурные, спортивные, памятные и другие знаковые мероприятия. В сентябре завершился одни из этапов реконструкции набережной, которая серьезно пострадала после наводнения в 2013 году. Работы проведены в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018)".
Автор фото: Вячеслав Реутов.
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