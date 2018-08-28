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Среда| 05 Сентября, 18:16 |
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Следком возбудил уголовное делу по факту крупшения вертолета в Хабаровске
Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту падения вертолёта МИ-8 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, 11 апреля 2018 года около 11 часов 30 минут (местное время) в районе антенного поля по ул. Выборгской в г. Хабаровске произошло крушение выполнявшего учебно-тренировочный полет вертолета МИ-8 авиакомпании «Восток». По данным следствия на борту находились члены экипажа в количестве 6 человек. В результаты крушения выживших нет.
Следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования. В рамках расследования уголовного дела предстоит выяснить все обстоятельства падения вертолета. На месте крушения работает следственно-оперативная группа.
По информации ГУ МЧС по Хабарвоскому краю, на месте авиакатастрофы работают шесть карет скорой помощи, пять пожарных расчетов и пять экипажей полиции, а также группа спасателей.
Вертолет авиакомпании "Восток-Авиа" упал на жилой сектор, но жилых построек не задел. Пожарные тушат горящие обломки вертолета. Площадь горения – 80 квадратных метров. В районе крушения пожарные обследовали территорию в шесть квадратных километров.
Фото ДВРПСО МЧС России.
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