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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 19 Апреля, 19:34 |
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Декларации об освоении земли владельцы "дальневосточных гектаров" начнут подавать с июня
По закону документ предоставляется не позднее трех месяцев после истечения 3 лет со дня заключения договора о безвозмездном пользовании гектаром, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
В декларации необходимо указать свои личные данные (ФИО, паспорт, СНИЛС), кадастровый номер участка, реквизиты договора безвозмездного пользования, вид разрешенного использования земли, основания для ведения деятельности.
К примеру, если в качестве вида разрешенного использования было выбрано строительство недвижимости, то в декларацию включаются сведения об объекте, реквизиты разрешения на осуществление деятельности. Если гражданин решил заняться сельским хозяйством, животноводством или строительством дачи, он должен предоставить описание деятельности, а также площадь земельного участка. Когда человек на «дальневосточном гектаре» планирует разводит крупный рогатый скот, овец, коз, лошадей, оленей, он должен указать площадь, занимаемую под выпас сельскохозяйственных животных.
Предоставить всю информацию можно через орган, уполномоченный на выделение земли, а также используя личный кабинет федеральной информационной системы «Надальнийвосток.рф».
Если гражданином не подана декларация, назначается проверка соблюдения требований законодательства РФ. По установлению факта, что земля не используется или используется не по назначению, составляется акт и административный протокол, за которыми могут последовать штрафы. В этом случае через 5 лет землю придется вернуть государству.
Напомним, всего с начала действия закона о «дальневосточном гектаре» поступило более 18 тысяч заявлений. На сегодняшний день в безвозмездное пользование гражданам на территории Хабаровского края предоставлено порядка 9 тысяч участков. Более 70 процентов владельцев гектаров уже определились с видом использования земли. В основном – это жилищное строительство, сельское хозяйство, садоводство и огородничество, предпринимательская деятельность, туризм и рекреация. Уже есть успешные практики по освоению земли – на «дальневосточных гектарах» появляются фермы, кафе, туристические базы, возводятся жилые дома.
Самыми популярными территориями в Хабаровском крае среди желающих оформить «дальневосточный гектар» по-прежнему остаются Бикинский, имени Лазо, Хабаровский, Советско-Гаванский районы.
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