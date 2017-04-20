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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 12 Мая, 01:44 |
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Прием заявок на участие во втором Дальневосточном молодежном форуме "Амур" продлится до 20 мая
В настоящее время от потенциальных участников форума принято уже более 500 анкет. Часть заявок – от желающих отправиться на первую смену – находится на предварительном рассмотрении в Агентстве стратегических инициатив.
География участников также продолжает расти и достигла 37 субъектов Российской Федерации. На форум приедет молодежь не только из всех субъектов ДФО, но также из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Крым, Калининградской, Свердловской, Московской, Ярославской, Челябинской областей и др.
«В этом году интерес молодежи к форуму «Амур» значительно вырос. Число заявок на каждую смену уже превысило лимит в 250 человек, поэтому кандидатов ожидает конкурсный отбор», - отметил и.о. председателя комитета по молодежной политике правительства Хабаровского края Иван Джуляк.
Напомним, что второй Дальневосточный форум «Амур» пройдет с 7 по 21 июня в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. Основной площадкой вновь станет туристический комплекс «Холдоми».
Первая смена – «Форсайт на Амуре» – объединит молодых инженеров и инноваторов и будет посвящена реализации Национальной технологической инициативы на Дальнем Востоке. Участникам этой смены необходимо в первую очередь заполнить анкету на сайте.
Вторая смена, как и в прошлом году, носит название «Дальневосточный характер». Ее участники представят и защитят различные проекты, посвященные развитию волонтерства, социально-ориентированных НКО, экологии, молодежного предпринимательства и др. Авторам лучших инициатив будут выделены федеральные гранты на общую сумму 3 млн рублей. Чтобы отправиться на смену, нужно пройти регистрацию на сайте .
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