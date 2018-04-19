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В Хабаровске в 10 раз подорожала принудительная эвакуация автомобилей
В мэрии объясняют нововведения тем, что ценник не менялся с 2012 года.
Мэрия обнародовала новые расценки на эвакуацию автомобилей с запрещенных для стоянки парковок. Стоимость перемещения легкового автомобиля весом до трех тонн теперь составляет 2896 рублей, независимо от места эвакуации. Раньше проштрафившиеся водители платили 42.23 рубля за один километр, и средний ценник за перевозку составлял около 300 рублей.
В 2,5 раза увеличилась плата за штраф-площадку. По старому прайсу она стоила 12,74 рубля в час, сейчас – 30,82 рубля.
В мэрии объясняют нововведения тем, что ценник не менялся с 2012 года. «За это время значительно изменились затраты на содержание штрафстоянок и эвакуацию автомобилей. В этом году мы подали в комитет по ценам и тарифам Хабаровского края подали заявку на пересмотр цен исходя из фактических затрат. Комитет утвердил наши расценки», - объяснила начальник производственно-планового отдела хабаровского МУП «Южное», на балансе которого находятся городские штрафстоянки, Елена Руденкова.
Хабаровские водители с этим категорически не согласны. «Стоимость ГСМ с 2012 года, действительно выросла, - говорит автолюбитель Сергей НИКОНОВ. – Но не в десять раз! Мой доход в 2012 году был выше, чем сейчас, но этого городские законодатели не учитывают. Считаю, что в Хабаровске вместо того, чтобы строить новые парковки, вводят драконовские поборы. Автолюбители стали для государства дойной коровой, за счет которой латают дыры в бюджетах всех уровней».
Олег КУЛЬГИН.
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